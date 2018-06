Valtiovarainministeriö vastaa ministeri Niinistölle: "Senaatti ei ole roisto"

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) toi maanantain MT:ssä esiin Puolustusvoimien rahahuolia. Yhtenä keinona parantaa tilannetta hän esitti Puolustusvoimien rakennuskanta Senaatti-kiinteistöiltä Puolustusvoimille itselleen. Vuokrakulut saataisiin näin pienemmiksi.

"Senaatti on roisto, se pitää pilkkoa", Niinistö jyrisi ja lisäsi, että sama kustannusongelma vaivaa myös poliisia ja vankeinhoitoa.

Onko Senaatti-kiinteistöt siis roisto?

Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo ei halua kommentoida ministerien puheita, koska asia kuuluu omistajaohjauksesta vastaavalle valtiovarainministeriölle.

Onko Senaatti-kiinteistöt roisto, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen?

"Ei virkamiehenä sanoisi noin. Organisaation pilkkominen harvoin tuo kustannussäästöjä, ja Senaatti-kiinteistöt tarjoaa ammattitaitoisia kiinteistönhoitopalveluita eri hallinnonalojen etujen mukaisesti", Pekonen sanoo.

Hän huomauttaa, että Senaatti muutti vuokrausperusteita enemmän omakustannesuuntaan keväällä 2016 eduskunnan tarkastusvaliokunnan tuotua esiin asiaa koskevaa palautetta.

Kustannusten viilausta voi tapahtua edelleen, esimerkiksi erilaisten rakennusten vuokrausperusteita saatetaan eriyttää. Pekonen muistuttaa kuitenkin, että Puolustusvoimien rakennuskantaa on korjattu isolla rahalla ja näin ollen vuokriin on perusteet. Armeijan rakennuksia on kohennettu 1,3 miljardilla eurolla 15 vuoden aikana.

"Se on kolminkertaisesti siihen nähden, kuinka Puolustusvoimat oli aiemmin itse investoinut."

Niinistön viittaamasta Senaatti-kiinteistöjen pilkkomisesta Pekonen ei tiedä.

