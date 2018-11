MTK:n Viljanen tuohtui Tampereen brändiväärennöksistä: ”En voi kuin ihmetellä lepsuutta, jolla siihen on suhtauduttu”

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen moittii lepsua suhtautumista Tampereen hotelli Ilveksessä sattuneeseen tapaukseen. Viljanen avasi keskiviikkona MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen.

Tolvilan kartanon luomukaritsaksi markkinoitu liha ei ollutkaan peräisin kyseiseltä tilalta, eikä se ollut edes luomua. Päivällinen tarjottiin hotellissa median edustajille.

”Viljelijöitä on ohjeistettu brändäämään tuotantoamme tilatasolta saakka. Meille on usein kerrottu, kuinka erikoistuminen ja suoramyynti olisivat keinoja tilojemme talouden vahvistamiseen. Monet viljelijät ovat ottaneet onkeensa ja useat ovat laittaneet peliin kaiken kulkeakseen tuota polkua. Siksi en voi kuin ihmetellä sitä lepsuutta, jolla Tampereella brändiväärennökseen on suhtauduttu. Muuta alkuperää olevaa ruokaa on myyty pienen toimijan nimellä”, Viljanen ihmetteli.

”Ainakaan minun silmiini ei ole osunut puhetta sanktioista tai siitä, miten omavalvonnan prosesseja tullaan kehittämään, jotta tällaista tahallista tai tahatonta tuoteväärennöstä ei pääsisi tapahtumaan.”

Viljanen myös pohti kuinka tapaukseen olisi suhtauduttu, jos virhe olisi sattunut tilatasolla. Myös MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila korosti, että tapaukseen pitää suhtautua vakavasti. ”Hymynaamoista ja niiden jakamisesta on päästävä tositoimiin. Onko tämä vain jäävuoren huippu?”

Viljanen puhui myös kannattavuusongelmista ja ilmastokeskustelusta. ”Metsäpuolella menee hyvin, maataloudessa ei. Takana on jälleen maatalouden kannalta vaikea vuosi”, Viljanen totesi.

Suurin kannattavuusongelmien syy on, ettei kohonneita tuotantopanosten hintoja ole kyetty viemään tuottajahintoihin, Viljanen korosti. Osin kuivuusvahingot olivat pahimmat miesmuistiin. Toisaalta kansalaisilta saatu tuki oli poikkeuksellisen vaikean kasvukauden aikana myös poikkeuksellista. ”Tuki mahdollisti kriisipaketin, LFA-leikkauksien perumisen, energiaveron palautuksen, Välitä viljelijästä -hankkeen… Nämä eivät talouttamme pelastaneet, mutta nämäkään eivät olisi menneet läpi ilman edunvalvontaa.”

Viljanen korosti lisäksi, ettei ruuan ja puun tuottajilla ole mitään syytä tyytyä ilmastopahiksen rooliin.

”Me emme ole ilmastonmuutosta synnyttäneet. Meillä on varjeltavana ainakin kolme brändiä joita koitetaan horjuttaa, mutta joissa faktat ovat puolellamme. Uusiutuva energia on valtava mahdollisuus, jonka kaupallisesta potentiaalista energian kasvattajien pitää saada oma osuutensa. Maailman pohjoisimmat pellot ja niistä saatu puhtain ruoka ruokkii kansan ja tuottaa lisäarvoa pellolta pöytään saakka.”

