Haavisto kommentoi Britannian uutta pääministeriä ja brexitiä: "Toisen maan sisäpolitiikka on aina arvoituksellinen asia."

Sanne Katainen

Haavisto toivoo, että Suomen ja Britannian suhteet säilyvät hyvin brexitistä riippumatta.

Britanniassa valittiin tiistaina konservatiivipuolueen uudeksi johtajaksi entinen ulkoministeri Boris Johnson. Johnsonista tuli samalla maan uusi pääministeri väistyvän Theresa Mayn jälkeen. Johnson nimitetään tehtäväänsä huomenna.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo STT:lle jäävänsä odottamaan uuden pääministerin linjauksia. Muita EU-jäseniä kiinnostavat varmasti erityisesti Britannian brexit-prosessi ja sen eteneminen. Haaviston mukaan pallo on pitkälti Britannian puolella ja nähtäväksi jää, miten uusi pääministeri asian kanssa linjaa.

Haaviston mukaan on vaikea sanoa, tarttuuko Britannia lopulta EU:n kanssa neuvoteltuun sopimukseen.

"EU:n puolelta toivotaan, että erosopimusta noudatettaisiin ja ero tapahtuisi järjestäytyneesti, mutta tietysti kovan brexitin mahdollisuus on aina välillä välähtänyt esille."

Hänen mukaansa brexitin ympärillä on ollut hyvin paljon arvaamattomia asioita, ja tämä arvaamattomuus on tehnyt brexitiin valmistautumisesta erityisen hankalaa.

"En ole itse koskaan seurannut Britannian parlamentti-istuntoja tv:stä niin kuin tänä keväänä ja samalla kertaa ymmärtänyt siitä vähemmän kuin koskaan aiemmin", Haavisto sanoo naurahtaen.

"Toisen maan sisäpolitiikka on aina arvoituksellinen asia."

Ministeri ei uskalla lähteä veikkaamaan, miten brexitin kanssa käy, koska tähänkin mennessä kaikki veikkaukset olisivat menneet väärin. Hän kuitenkin itse ajattelee, että erosopimuksen tie olisi kaikkein paras sekä EU:n että Britannian kannalta.

Hän toivoo Britannian löytävän sisäisen konsensuksen, joka estää uusien konfliktien synnyn maan sisälle.

"Tulevalle syksylle tarvitaan monenlaista viisautta", Haavisto kertoo.

Suomen puheenjohtajuuskauden kohdalla on luonnollisesti puhuttu paljon brexitistä, mutta Haaviston mielestä vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että samaan aikaan Balkanilla käydään laajentumiskeskusteluita.

Esimerkiksi Albania ja Pohjois-Makedonia ovat maita, jotka toivovat laajentumisneuvotteluita alkavaksi.

Haaviston mielestä Euroopan unioni ole supistuva unioni, vaan tosiasiassa se näyttäisi olevan tulevaisuudessa jopa laajentuva.

"Britannian lähtö ei ole millään tavalla lopun alkua, vaan se ehkä jopa vahvistaa muuta unionia", Haavisto sanoo.

"Sellainen tunne minulla on itselläni ollut ministerikokouksissa, että halu ja tarve löytää yhteisymmärrys tällaisen uhkaksikin koetun asian edessä on kasvanut."

Haavisto ei usko siihen, että Britannian päätökset johtaisivat ketjureaktioon ja muut maat ryntäisivät eroamaan unionista. Kaikilla on ministerin mukaan kuitenkin vapaus tehdä näitä päätöksiä.

"Eihän EU:ssa ketään väkisin pidetä. Luulen, että moni on havahtunut siihen, miten vaikeata tällaisen eroprosessin hallittu loppuun asti vieminen käytännössä on. Pikemmin uskon, että tämä on Euroopan unionia vahvistava kokonaisprosessi."

Johnson on tullut tunnetuksi hyvin värikkäänä henkilönä, eikä Haavisto osaa arvioida, millaista politiikkaa hän tulee harjoittamaan.

"Ennakoitavuus ja systemaattisuus ovat aina kansainvälisessä politiikassa suuria avuja."

Haavisto toivoo, että yhteistyö Britannian kanssa jatkuu, vaikka Britannia valitsisi brexitin tien. Hänen mukaansa Britannia on ollut Suomelle hyvä kumppani erityisesti turvallisuuskysymyksissä ja globaaleissa asioissa.

"Hyvin monessa asiassa olemme löytäneet toisemme Britannian kanssa myöskin tässä EU-yhteistyössä. Jos brexit toteutuu, niin kyllä me yksi tärkeä kumppani EU:n sisällä menetetään", Haavisto sanoo.

Haavisto kertoo Britannian olleen hyvin eurooppalainen esimerkiksi Iranin liittyvissä kysymyksissä ja tehneen paljon yhteistyötä EU-maiden kanssa. Britannia oli myös yksi kolmesta Euroopan maasta, jotka ajoivat Iranin ydinsopimusta.

"EU:n sisällä toivoisi vastaavanlaisen linjan jatkuvan", Haavisto kertoo.

Suomi on ollut vapaakaupan puolustaja ja Euroopan unionia on pidetty tärkeänä. Haaviston mukaan unionia on pidetty tärkeänä juuri tullivapauden ja tuotteiden, palveluiden sekä ihmisten vapaan liikkuvuuden kannalta. Suomessa on herännytkin paljon huolta siitä, miten kauppa Britannian kanssa jatkossa toimii.

Haavisto muistuttaa, että brexit on myös hyvin inhimillinen kysymys. Miten muun muassa opiskelijoiden, aupairien tai seka-avioliittojen kohdalla käy.

"Jos sopimusta ei ole, missä jonossa ihmiset seisovat brittipassinsa kanssa ja minkälaisia liikkumisen ja oleskelun rajoituksia tulee", Haavisto pohtii.

"Tiedän esimerkiksi Suomessa pitkään oleskelleita brittejä, jotka ovat tässä tilanteessa päättäneet hakea kaksoiskansalaisuutta yllättävien vaikutusten vuoksi."

Haavisto ei lähde arvioimaan Johnsonia sen kummemmin, vaan sanoo, että maailma on täynnä persoonallisuuksia.

"Linjat ratkaisevat, kukin hoitaa omalla tyylillään. En jakele tyylipisteitä", Haavisto sanoo.

Hän esittää Johnsonille terveisinään toiveen siitä, että hyvä yhteistyö Suomen ja Britannian sekä EU:n ja Britannian välillä jatkuisi kaikissa olosuhteissa.

"Britannia on ja tulee aina olemaan olennainen osa Eurooppaa ja eurooppalaista yhteistyötä, oli järjestely Britannian kanssa sitten mikä tahansa", Haavisto kertoo.