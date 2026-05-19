Virossa ammuttiin alas drooni Viron puolustusministerin mukaan droonin ampui alas Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä.

Puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Kuva: TANEL MEOS / LEHTIKUVA

Virossa ammuttiin tiistaina alas drooni, kertoi Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille.

Pevkurin mukaan Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä.

”Saimme etukäteen tietoa latvialaisilta kollegoiltamme, ja myös tutkamme havaitsi Viron eteläosaan saapuvan droonin”, Pevkur sanoi ERR:lle.

Pevkurin mukaan droonia ammuttiin Vörtsjärven yllä. Droonin jäänteiden putoamispaikkaa selvitettiin vielä, mutta Pevkurin mukaan sen ennakoitiin olevan maalla eikä järvessä.

Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin.

Viron puolustusvoimat antoi tiistaina puolenpäivän aikaan hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoi ERR. Ihmisiä kehotettiin suojautumaan ja soittamaan hätänumeroon, jos he näkevät droonin.

Alle tuntia myöhemmin ilmauhan kerrottiin olevan ohi.

Myös Latviassa maan puolustusvoimat antoi tiistaina hälytyksen ilmauhasta osaan maata, kertoo Latvian yleisradio LSM.