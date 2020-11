Eihän mennä Minskiin, eihän?

Olympiakomitean uusi puheenjohtaja voisi heti valintapuheessaan todeta, ettei Suomen ole syytä osallistua Minskissä Valko-Venäjällä keväällä pidettäviin jääkiekon MM-kisoihin. Erityisesti, jos kiekkoväki itse ei tähän pysty.

Suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuus tärähti keskiviikkona uuteen asentoon, kun tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi julkisen rahoituksen vähenevän lähivuosina myös huippu-urheilun osalta (MT 18.11.).

Avaus on kiintoisa. Erityisen tarkasti nykyinen punamultahallitus ei ole muita tulevia säästökohteita nimennytkään.

Myös tulevana viikonloppuna valittavalle Olympiakomitean uudelle puheenjohtajalle Saarikon viesti on selvä. Haastattelussamme ministeri kannusti jokaista lajiliittoa aloittamaan keskustelun siitä, mikä on nyt tärkeintä. Kaikkea nykyistä ei ole enää tulevaisuudessa mahdollisuutta rahoittaa.

Vaikka olympiakomitean puheenjohtaja on vastuussa huippu-urheilun lisäksi myös nuorten harrasteliikunnasta, hänen onnistumistaan on perinteisesti mitattu huippu-urheilun menestyksellä.

Kovin nopeaa muutosta tähän ei ole luvassa jatkossakaan.

Erityisesti olympialaisten kesälajeissa suuri suomalainen urheiluyleisö on saanut vuosi toisensa jälkeen kohdata pettymyksiä. Talvilajeissa menestys on ollut parempaa. Jääkiekko tosin on hoitanut asiansa käytännössä itse.

Myös myönteisen jalkapallobuumin Suomeen aikaansaanut Palloliitto on huomattavan itseriittoinen, eikä tarvitse olympiakomiteaa itseään neuvomaan. Rahoitus toki kelpaa myös Palloliitolle.

Sen sijaan lähes kaikki muut lajit tarvitsevat Olympiakomiteaa. Eikä rahaa riitä enää vanhaan tapaan kaikille.

Uusi olympiapomo joutuu viimein priorisoimaan, missä lajeissa Suomen on tarkoitus kansainvälisillä kentillä menestyä ja mitä harrastetaan muuten vaan.

Rahat kannattaa suunnata ensin mainituille, loput pärjäävät sitten parhaan kykynsä mukaan omillaan.

Tästä aiheesta puheenjohtajaehdokkaat Ilkka Kanerva (kok), Sari Multala (kok.), Susanna Rahkamo ja Jan Vapaavuori (kok.) eivät viikonloppuna toki halua välttämättä puhua. Tukea tarvitaan nyt kaikilta liitoilta. Priorisointi tehdään sitten myöhemmin.

Olympiakomitean johdosta luopuva Timo Ritakallio vielä hämmensi lähtötohinoissaan tilannetta todetessaan Urheilulehdessä, ettei suomalaisen urheiluelämän pitäisi puolustaa peliongelmaisten kohtalon takia suurennuslasin alle noussutta Veikkausta, joka perinteisesti on tulouttanut suomalaiselle urheilulle huomattavia summia rahaa.

Ritakallion mielestä olisi parempi, jos valtio muilla tavoin tukisi hyviksi katsomiaan asioita kuten urheilua.

Kun valtion mahdollisuudet tulevaisuudessa vähenevät, kotimainen Veikkaus ulkomaisten rahapeliyhtiöiden rinnalla saattaa nousta uudelleen arvoon. Muun muassa Vapaavuori ja Kanerva ovat jo nähneet realismin asiassa. Rahkamo on olympiakomitean varapuheenjohtajana eniten Ritakallion linjoilla (IS 4.11.).

Arvokeskustelu on kuitenkin tullut myös urheiluun. Tätä on syytä tervehtiä ilolla.

Hyvä tilaisuus uudelle olympiakomitean puheenjohtajalle onkin heti valintapuheessaan todeta, ettei Suomen ole syytä osallistua Minskissä Valko-Venäjällä keväällä pidettäviin jääkiekon MM-kisoihin, jos maan törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistynyt presidentti Aleksandr Lukashenko on edelleen vallassa.

Erityisen tärkeää tämä olisi, jos Suomen kiekkoliitto tai kansainvälinen jääkiekkoliitto ei tähän päätökseen pysty.