Vaihtelua dieettiin toi pitsamerkin vaihtaminen toiseksi.

Kokki Kape Aihinen on vuodesta 2012 vetänyt televisiossa sarjaa Kaappaus keittiössä, missä hän panee perheen ruokatalouden uuteen uskoon. Hän on huomannut, että ihmisten yleisin ongelma on, että ei syödä kunnolla, viisi kertaa päivässä. Jos kahvin ja tupakan jättää pois, niin monen ruokavalio on perin suppea, hän lohkaisee.

Aihinen kertoi MT:n haastattelussa, että hän tapaa perheet ensimmäistä kertaa soittaessaan näiden ovikelloa. Hiljattain nähdyssä jaksossa Aihinenkin meni lähes sanattomaksi, kun nuoren miehen ruokavalioksi paljastui pakastepizza ja cokis. Näitä tämä oli syönyt nyt kolme vuotta putkeen. Vaihtelua dieettiin toi pizzamerkin vaihtaminen toiseksi. Todisteena oli parvekkeentäysi tyhjiä limsatölkkejä ja pulloja ja tyhjien pizzalaatikkojen vuori keittokomerossa.

Me Maaseudun Tulevaisuuden toimittajat olemme puolentoista vuoden ajan joutuneet miettimään ruokataloutemme uusiksi, kun siirryimme etätöihin. Monille lukijoillemme ei ole mitään uutta siinä, että kotona syödään lämmin ateria kahdesti päivässä, mutta meille työaikaseurannan alaisille lounasruokailu on haaste, kun ruokatunti on kokonaiset puoli tuntia.

Aiemmin päivän lounaan valmisteluksi riitti lähiravintolan ruokalistan silmäily, mutta nyt vaaditaan joko suunnittelua tai luovuutta, ellei lähde pakastepizzalinjalle.

Tässä muutama kokeiltu ratkaisu:

Tehdään viikonloppuna ateria isolle perheelle, mutta syömään tuleekin vain yksi aikuisista lapsista. Alkuviikolla jalostetaan tähteistä lautaselle annoksia joko mikrossa tai paistinpannulla kuumentaen.

Keitetään iso kattilallinen keittoa. Syödään sitä pari päivää, kunnes kyllästytään ja pakastetaan loput annosrasioissa.

Valmistetaan uunivuoallinen kaalilaatikkoa/lasagnea/silakkalaatikkoa. Siitä tulee niin hyvää, että se hupenee kerralla – ja ruokailun jälkeen on otettava pienet nokoset, kun vatsa on niin täynnä.

Keitetään perunoita ja juureksia aina täysi kattilallinen. Jalostetaan niitä lounaiksi lihan tai lihankorvikkeiden, kalan, nakkien tai lihapullien ynnä muiden lisukkeiden kanssa. Myös pastaa ja ateriajyviä keitetään aina enemmän kuin yhdelle aterialle.

Raastetaan kulhollinen juureksia jääkaappiin, että niistä saa tuoretta kasvista lautaselle. Tai varataan edes tomaatteja, kurkkua tai paprikaa saataville.

Muistetaan ostaa munia. Ne pelastavat tilanteen, jos muut eväät tai ideat ovat vähissä. Munakas syntyy hetkessä, ja siihenkin voi upottaa monenlaista.

Ostetaan kaupasta lihapiirakoita ja kinkkua. Kootaan lounaaksi vety eli keitetään munia ja pannaan piirakan väliin kinkkua ja munaa. Lisäksi kurkkusalaattia, sipulia ja ketsuppia. Huuhdellaan alas kylmällä maidolla. Aijai! Fiilistellään lapsuusmuistoilla.

Huomataan, että lounasseteleitä on käyttämättä. Huristellaan lounasravintolaan. Hurmaannutaan runsaasta salaattipöydästä, tuoreesta leivästä, jälkiruuasta ja ympärillä olevista ihmisistä. Ajetaan kaupan kautta kotiin – mitähän sitä huomenna syötäisiin?

Ai että mitä vikaa on pakastepizzassa? No ei sinänsä mitään, jos se ei ole ruokalistalla alvariinsa. Vaihtoehtoja on.