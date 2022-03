Osallistuin viitisentoista vuotta sitten Pirkanmaalla paikallisen metsästysseuran mukana hirvenmetsästykseen ja sain passiseurakseni puheliaan isännän. Juteltiin siinä kaikenlaista, kun tekstiviestillä tuli ilmoitus: hirvi oli lähestymässä passipaikkaa Avensis-aukon läpi.

Katsoin karttaa ja ihmettelin ääneen, että missäs sellainen on? Seuralainen naurahti, että tuostahan se tulee. Ja samaan aikaan hakkuaukealle loikki komea sarvipää.

Kaadon jälkeen oli aikaa kysyä tarkemmin, mistä siinä Avensis-aukossa olikaan kyse. Minulle selitettiin makkaranpaiston äärellä, että kylällä oli useampiakin Avensis-aukkoja. Emännille oli kuulemma ostettu autoja.

Yhdellä isännällä tiedettiin olevan myös tuore Valmet-aukko. Suunnitteilla oli lypsyrobotti-aukko ja eräässä perheessä opiskelijan kotoa muuton myötä oli syntynyt sijoituskämppä- aukko. Paljastuipa siinä samalla myös erään perheen Phuket- aukkokin. Parisuhde olikin kukoistanut sen jäljiltä niin, että puunmyyntituloilla oli ostettu lopulta myös uudet Emmaljungat.

Metsä on pankki, josta tehdään nostoja tarpeeseen.

Isoisäni selitti aikoinaan, että hänellä ei ollut koskaan ollut tarvetta tehdä metsästään nostoja. Tiesin siis tuota metsätilaa ostaessani, että hoitotoimenpiteitä siellä oli tehty lähinnä koti­tarvepuiden kaatojen verran ja myrskytuhojen siistimisenä saunapuukäyttöön.

Jälkikäteen ajatellen metsänhoidollisesti pappani ajatus ei ollut kaikkein tuottoisin. Mutta ymmärrän hänen näkö­kulmansa karjalaisten evakkojen elämänkokemuksen seurauksena. Metsä tuntui hänestä turvalliselta ja vakautta luovalta omaisuuserältä, jossa raha säilyi.

Parhaassa kasvukunnossa metsä kuitenkin pysyy, kun sitä hoidetaan säännöllisesti. Kun minun metsässäni tehtiin sitten sukupolvenvaihdoksen jälkeen hakkuu, kuusikko osoittautui jo ylikypsäksi. Lahot tukit eivät ilahduttaneet kukkaroa.

Istutimme kuitenkin sisukkaasti uudet taimet, joita sitten hoidettiin sen jälkeen ahkerasti. Seuraava sukupolvi saa toivottavasti puita myydessään vähemmän lahoa pinoon. Siihen asti tuotoksi voi laskea myös hiilensidonnan.

Ukrainan sodan myötä moni miettii, missä raha on näinä päivinä turvassa. Kun inflaatio laukkaa, pankkitili ei tunnu kovin houkuttavalta. Pörssiosakkeet ovat tällä hetkellä rohkeiden valinta.

Turvallista kohdetta hakeva sijoittaja katselee nyt kiinteää omaisuutta. Oma koti on hyvä paikka rahalle aina. Myös maa on monesta nyt erityisen vahva sijoituskohde. Sitä ei tuoteta lisää ja sille on aina kysyntää.

Kevään koittaessa on myös kiinnostava nähdä, miten käy loma-asuntojen kaupan kahden koronavuoden jälkeen. Mökki saattaa tuntua turvapaikalta, jos kaupunki ei sellainen olisi.

