Asutuksen lähellä liikkunut karhu lopetettiin JyväskylässäKarhusta oli tehty karkotuspäätös, mutta karhua ei ollut saatu karkotusyrityksillä pois asutusta ympäristöstä.
Jyväskylässä lopetettiin tiistaina pihavierailuja tehnyt karhu, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos.
Karhu teki toistuvia pihavierailuja Muuramen ja Jyväskylän alueella, minkä vuoksi sen katsottiin aiheuttavan vaaraa alueen ihmisten hengelle ja terveydelle.
Karhusta oli tehty karkotuspäätös, mutta karhua ei ollut saatu karkotusyrityksillä pois asutusta ympäristöstä. Poliisi teki lopetusmääräyksen, koska lievempiä keinoja ei ollut enää käytettävissä.
Keskisuomalainen uutisoi, että kolmosluokkalainen poika kohtasi karhun tiistaina Keljonkankaalla koulun pihassa. Keljonkankaan yhtenäiskoulun rehtori Marja Hänninen-Helin kertoi Keskisuomalaiselle, että matkaa pentukarhuun oli vain kymmenkunta metriä.
