Kestävää metsien käyttöä puolustettava

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila nosti esille erittäin tärkeän asian kolumnissaan Rantapohja -lehdessä 4.2.2021 otsikolla ”Metsäsodan vaara”. Kolumni on sellainen, jonka jokaisen suomalaisen pitäisi lukea huolella ja miettiä, mitä Suomessa metsäasioissa on tapahtumassa?

Olemme Suomessa unohtaneet sen tosiasian, että jokaisella maalla maailmassa on omat raaka- ainevaransa. Esimerkiksi Norjalla nämä ovat öljy ja vesivoima ja Yhdistyneillä Arabiemiirikunnilla öljy. Näillä mailla ei ole aiko­mustakaan luopua niiden käytöstä.

Suomella raaka-ainevarat ovat metsät, joiden hyödyntämiseen hyvinvointimme perustuu ja tulee aina perustumaan. Suomessa metsien kestävä hyödyntä­minen on tasolla, joista monet EU:n ja maailman maat voivat vain unelmoida. Tätä tosiasiaa ei saa unohtaa. Suomeen tulee rakentaa sopivankokoisia ja kestäviä biojalostamoita, jotka tuovat metsänomistajille riittävät tulot puunkasvatuksesta ja yrityksille riittävät tulot metsäbiomassan jalostamisesta.

On totta, että nykyinen malli, joka perustuu Suomessa suuruuden ekonomiaan, on haastava ja sitä pitää kehittää. Tosiasia on, että me emme voi luopua oikeudestamme metsien hyödyntämiseen. Samalla luovumme oikeudesta kehittää uusia biopohjaisia innovaatioita ja taloutemme kurjistuu tasolle, joka vie meidät jakamaan vain kurjuutta.

Meidän kaikkien suomalaisten tulee ottaa nyt ryhtiliike ja puolustaa metsiemme kestävää käyttöä EU:n virkamiehiä ja kasvottomia metsien käytön estäviä tahoja vastaan. Kestävän metsien käytön ja uusien metsä­teollisuuden innovaatioiden puolesta – näkymättömiä ja kasvottomia voimia vastaan, joilla ei ole kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Olli Dahl

prosessiteollisuuden ympäristö­tekniikan professori

biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Aalto-yliopisto