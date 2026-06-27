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Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet kymmenessä vuodessa rajusti − asiantuntija kertoo, mistä monen arkeen vaikuttava ilmiö johtuu
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Kesähakkuista säädetään metsämaissa eri tavoin – Suomi erottuu muista
Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet kymmenessä vuodessa rajusti − asiantuntija kertoo, mistä monen arkeen vaikuttava ilmiö johtuu
Ongelmaan ei ole olemassa helppoja ratkaisuja.
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Uutiset
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Yhteiskunta
27.6.2026
07:30
Matti Tuominen
Artikkelin aiheet
lääkkeiden saatavuushäiriöt
lääkealan
Fimea
tuotannon keskittyminen
lääketeollisuus
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Mainos: Bosch
Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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