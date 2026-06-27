Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Yksi tärkeimmistä kotieläimistä on aiemmin loistanut poissaolollaan Farmarissa, nyt asiaan saatiin korjaus
Tilaajalle
|
Kesähakkuista säädetään metsämaissa eri tavoin – Suomi erottuu muista
Kesähakkuista säädetään metsämaissa eri tavoin – Suomi erottuu muista
Keskustelu pesintäaikaisten hakkuiden kiellosta lähti liikkeelle Virosta. Vaikka lakia ei olekaan monissa maissa muutettu, on entisiin käytäntöihin suhtauduttu kriittisemmin.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Politiikka
27.6.2026
07:00
Aapo Nieminen
Artikkelin aiheet
kesähakkuut
metsälaki
lintujen pesintä
EU-lintudirektiivi
ympäristönsuojelu
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Suomen Sijoitusmetsät Oy
Metsätilan sukupolvenvaihdos - miten tuleva omistus kannattaa järjestää?
Osaston luetuimmat
1
Maanomistus
|
Saara Koivisto sai isältään metsää – yhdestä asiasta ei tarvitse edes keskustella
Tilaajalle
2
Ilmastonmuutos
|
Ruotsista jälleen pysäyttävä luku – metsät edelleen yli 50 miljoonan tonnin hiilinielu
Tilaajalle
3
Politiikka
|
Essayah: Miljardilasku metsien hiilinielusta voikin olla peruttu
4
Metsäteollisuus
|
Metsä Board pysäyttää kartonki- ja sellutehtaan
Tilaajalle
5
Erä
|
Karhunmetsästys etenee kaksilla raiteilla ‒ poikkeusluvista 36 hakemusta, kiintiömetsästys lausunnoille
Tilaajalle
6
Luonto
|
Yle: Hailuodon lauttojen siirto etelään viivästyy sympaattisesta syystä
7
Talous
|
Kaksi isoa puurakentajaa lyö hynttyyt yhteen
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Pääkirjoitus
Eemeli Linna
Koneviesti
|
Viranomaisten käyttämä valta osoittautuu usein kohtuuttomaksi koneyrittäjälle – kunnioittaako viranomainen kansalaisia ja koneurakoitsijoita?
Koneviesti
|
Uusi fosforiasetus voimaan – lannoituksen säätelyn kattavuus paranee
Koneviesti
|
Muutoksia vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintatuen hakuaikoihin – painotus raskaassa liikenteessä ja pakettiautoissa