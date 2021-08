Meidän tilalla yksi tärkeä syy sianlihan tuotantoon on siitä saatava lanta. Tilamme on emolehmien ja peltokasvituotannon osalta luomutuotannossa, mutta sianlihan­tuotanto on tavanomaista tuotantoa.

Tuotantorakennuksemme on suunniteltu tavanomaista tuotantoa varten. Niiden muuttaminen luomuyhdistelmä­sikalatuotannoksi ei ole taloudellisesti mahdollista. Olemme osakkaana emakko­sikalassa, joka toimittaa meille tavanomaisessa tuotannossa tuotetut porsaat. Sikojen ostovilja varastoidaan täysin erillään luomutuotteista.

Tavanomainen sianlihantuotanto yhdistettynä luomukasvintuotantoon on erinomainen yhtälö. Luomutuottajan intressissä on saada tarkasti talteen ja kasvien käyttöön jokainen lannan sisältämä ravinnekilo.

Sianliete on erinomaista lannoitetta, joka tukee järkevää luomutuotantoa. Pellot pysyvät hyvässä ravinnetaseessa, sadot ovat kohtuullisen hyviä eikä ulkoisten panosten hankinta rasita tilan taloutta.

Tuotamme myyntikasveina härkäpapua, kevät- ja syys­vehnää, ruista sekä kauraa. Sikojen rehuviljan ostamme tavanomaisessa viljelyssä olevilta naapureilta. Myös tämä edistää paikallistaloutta. Naapurit ja ympäristö säästävät rahtikuluissa. Keskusliikkeiltä jäävät välityspalkkiot saamatta, mutta viljelijöille keskinäinen yhteistyö on win-win-tilanne.

Jos samalla tilalla ei jatkossa saa tuottaa yhtä aikaa luomua ja tavanomaista, poistuu jälleen yksi mahdollisuus talouden ja ympäristön kannalta järkevään toimintaan.

Onko esityksessä, jossa tavanomaisen ja luomun tuottaminen samalla tilalla kielletään, sittenkin pyrkimys helpottaa virkamiehen työtä samalla kun viljelijän työ vaikeutuu huomattavasti? Emme varmastikaan ole ainoa tila, joka syyttä kärsisi tästä rajoituksesta.

Satotasomme ovat tuplat Suomen luomusatojen keskiarvoon verrattuna. Ironista, että toimintamme halutaan lopettaa sillä perusteella, että halutaan lisää luomutuotteita markkinoille.

Rajoittamalla yrittäjän vapautta vastoin muun EU:n käytäntöä ammumme itseämme polveen. Päinvastoin pitäisi kannustaa muitakin sianlihan tuottajia siirtymään kasvin­viljelyn osalta luomuun.

Mattias Anomaa

Rita Wegelius

Hattula

