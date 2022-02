Tänään 18.2. Suomessa juhlitaan kolmatta kertaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Juhlaan on aihetta, sillä jokainen lapsi ja nuori on taustastaan huolimatta yhtä arvokas.

Valitettavan usein keskustelussa unohdetaan lastensuojelun ja sijaishuollon onnistumiset ja sen sijaan keskitytään lastensuojelun haasteisiin.

Sijaishuollon onnistumisia ovat esimerkiksi lapsen turvallisuuden takaaminen ja pitkä, luottamuksellinen asiakas­suhde sosiaalityöntekijään.

Sijaishuollossa asuville lapsille ja nuorille on tärkeää, että he saavat kokemuksen välittämisestä ja heille on tarjolla tukea. Hyvä sijaishuolto perustuu nuorten mielestä välittämiseen ja tuen saamiseen.

Välittämistä on muun muassa lapsen mielipiteen kuunteleminen, jolla tuetaan lapsen omaa aktiivisuutta ja toimijuutta. Oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen antaminen luo turvallisuutta ja toimii ennaltaehkäisevästi ongelmien syntymisessä.

Jos sijaishuollossa ei ole aikaa lapselle ja hänen tarpeilleen, lapsi ei saa kokemusta välittämisestä ja tuen saamisesta.

Syy, miksi kaikki sijais­huollon lapset ja nuoret eivät saa välittämisen ja tuen kokemusta, johtuu esimerkiksi lastensuojelun työntekijöiden resurssipulasta, sosiaalityöntekijöiden suuresta vaihtuvuudesta ja liian suurista asiakasmääristä.

Ongelmaan on ratkaisu: lastensuojelun resurssien lisääminen eli lapsiin ja nuoriin panostaminen. Se on oikein lastensuojelun asiakkaiden kannalta ja se tulee myös halvemmaksi yhteiskunnalle.

Väestöliiton artikkelin mukaan yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle noin 30 000 euroa vuodessa.

Sijaishuollon piirissä olevilla nuorilla on muita nuoria suurempi riski syrjäytyä, siksi toivommekin, että hyvinvointialueilla huomioitaisiin paremmin lastensuojelun asiakkaat ja heidän hyväksi tehdään tarvittavia panostuksia lastensuojelupalveluissa.

Joonatan Ikonen

SOS-Lapsikylän nuorista koostuva kokemusasiantuntijaryhmä SOS-Kehittäjänuoret