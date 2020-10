MTK pelkää rakentamisen hankaloituvan maaseudulla ja kustannusten nousevan hiililaskennan myötä

Johannes Tervo

MTK:ssa toivotaan, että maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sujuvoittaisi ja halventaisi rakentamista.

MTK:n lakimies Leena Kristeri on varma, että ilmastonmuutoksen hillinnän painottuminen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa johtaa kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä hajarakentamisen tiukempaan sääntelyyn.

YM:stä vakuutetaan, ettei kaavoitukseen ole tulossa tiukennuksia, mutta Kristerin mukaan lain valmistelussa on väläytetty niin sanottuja "no go -alueita", joihin ei pääosin saisi rakentaa.

MTK painottaa, että hajarakentaminen saattaa olla merkittävä vetovoimatekijä muuttotappiokunnalle, koska maallemuuttajat eivät välttämättä halua taajamaan.

Kristeriä mietityttää, kuinka paljon vaatimukset rakennusten hiilijalanjäljen laskemiseksi nostavat rakentamisen kustannuksia. Hän toivoo, että lakiuudistus ennemminkin sujuvoittaa ja halventaa rakentamista.

