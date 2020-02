Suomalaiset naisvalmentajat Ruotsin V75:n ytimessä

Kuva: Ville Toivonen

Nina Pettersson-Perklén on toinen suomalaisista naisvalmentajista, yhdessä Katja Melkon kanssa, jotka ovat fokuksessa Bergsåkerin 75-kierroksella.

Suomalaiset naiset on tiedetty raviurheilevassa maailmassa erityisen taitaviksi hevosten käsittelijöiksi jo vuosikymmeniä. Onkin korkea aika, että suomalaiset naiset marssivat eturiviin myös vastuuvalmentajina, ja se on tapahtumassa juuri nyt. Ainakin, jos esimerkiksi lauantain Ruotsin 75-kierrosta voidaan pitää signaalina. Katja Melkon tallista tulee kierroksen pankki Elian Web ja kaksi muuta hyvää menestyssaumaa. Pettersson-Perkléniltä Bergsåkerissa starttaa kierroksen toiseksi eniten pelattu hevonen Religious ja huonommalta paikalta starttaava yllätyssauma Angel Raziel.

"Kyllä tässä jonkinlainen momentum on menossa", Melkko myöntää.

"Meillä on tänä viikonloppuna muutto isompaan talliin ja menestyssaumoja radoilla. Talliin on tullut paljon uusia mielenkiintoisia hevosia, kuten Cavalier Brodde, 11,7, Libertin, 4, 12,3 ja Kontion perheen kolmevuotias La Verite (Readly Expressistä ja Dante Boko emästä Bardot Bokosta). Pettersson-Perklénin nousu on ollut upeaa. Hän on näyttänyt, mitä voi saada aikaan positiivisuudella."

Miten Bergsåkerissa käy?

"Kyllä Elian tuntuu mahtavan hyvältä viimeistelyissä, mutta kaikki lähdöt pitää ajaa ensin. Tuskin se missaa keulaa, ja kyllähän se normaalisti olisi lähellä voittoa siitä, vaikka vastassa on taas ihan kovia hevosia. Cyrius d'Ariane tuntuu harjoituksissa pirteämmältä, enkä yllättyisi senkään menestyksestä, vaikka viimeksi se oli vaisu. Treeniä on vähän muutettu ja voi tulla varustemuutoksiakin. MAS Capacity aloitti kauden hienosti, ja se tuntuu voimistuneen henkisesti ja fyysisesti tauon aikana. Ihan en vielä luota siihen, sillä ruuna on ollut aika oikukas ajettava, mutta se osaa avata lujaa, eikä menestys siis yllättäisi."

Nina Pettersson-Perklénkin meno on niin ikään ollut huimaa viime ajat.

"Kyllä tässä aikamoista sukkulointia on ollut Ruotsin ja Suomen välillä, ja on, mutta pitää takoa, kun rauta on kuumaa", Pettersson-Perklén toteaa.

"Valmennuksessa on nyt 39 hevosta. Religious on ollut rennompi viime startit. Olemme ehkä oppineet hieman olemaan sen kanssa raveissa - täytyy pyrkiä rauhoittamaan tilanne sen ympärillä. Ori oli ihan huiman hyvän tuntuinen viimeistelyissä, ja se on mennyt ennenkin kolme kierrosta hyvin. Saatamme kokeilla taas jenkkikärryjä, ja joka tapauksessa tuntuu aika hyvältä mahdollisuudelta, että 'Rellu' johtaisi koko matkan."

"Angel Raziel on myös mainiossa vireessä. Sillä on kroonisesti huonot paikat tällä hetkellä, mutta juoksut ovat toki muuten onnistuneet aika hyvin. Ori on laiska menemään parijonossa, mutta tulee aina loppua. Nyt vaaditaan kova matkavauhti ja tuuria, jotta me voisimme yllättää - eturivissä on kovia hevosia."