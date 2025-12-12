Pasi Pykäläinen jättää Joensuun raviradan hyvillä mielin 36 vuoden jälkeen – MT Hevosten sunnuntain ohjelmassa tähtivieraina Linnunlahden radan tehokolmikko MT Hevoset teki alkuviikosta piipahduksen Pohjois-Karjalaan ja Joensuun Linnunlahden raviradalle, jossa uusi vuosi tuo tullessaan muutoksia miltei enemmän kuin mitä laki sallii.

36 vuoden ura Joensuun raviradan toimitusjohtajana muuttuu Pasi Pykäläisellä jossain kohdin ensi vuotta aktiivisen eläkeläisen eloksi. Kuva: Lari Lievonen

MT Hevoset | Ohjelmat Laura Ruohola

Oikeammin sanottuna laki ehkä nimenomaan sallii kaikki muutokset, kyse kun on siitä, että raviradan kaksi johtohahmoa lähtevät vähitellen eläkkeelle vuoden 2026 koittaessa.

Haikeuttakin ilmoilla on, mutta toisaalta ei liikaa.

”Haikeuden aika saattaa tulla sitten myöhemmin”; toteavat eläköityvät herrat, toimitusjohtaja Pasi Pykäläinen ja kilpailupäällikkö Matti Kervinen kuin yhdestä suusta.

Tulevaisuuden suunnitelmia ei vielä turhaan pitkälle ole tehty, mutta tulevat hiihtokilometrinsä Pykäläinen sunnuntain ohjelmassa toki paljastaa. Sekin selviää kuinka hyvin hän muistaa aivan ensimmäiset ravinsa toimitusjohtajana 26. elokuuta 1989.

Raviurheilun tulevaisuuden suhteen Pykäläinen on mietteliäs. Lisenssimarkkina mietityttää, mutta muukin toki.

”Arvostusta pitää olla, toisten arvostusta ja jokaisen hevosen arvostusta pitää olla, siinä ohjeeni seuraaville tekijöille”, Pykäläinen toteaa.

Marjo Väisänen uskoo tulevaan asiaansa kuin vuoreen. ”Tämän lajin takia tähän oli lähdettävä ja aivan kaikkeni annan tulevaisuuden eteen.” Kuva: Lari Lievonen

Pykäläisen ja Kervisen jälkeisenä aikana toimitusjohtajan ja kilpailupäällikön tuplatehtävään astuu 43-vuotias Marjo Väisänen, joka tuli valittua tehtävään isosta hakijajoukosta.

Väisänen saa radan luotsattavakseen erittäin hyvässä kunnossa ja velattomana, mutta silti tulevaisuus muun muassa 13 ravipäivän kanssa on savotta kenelle tahansa.

”Totta kai kaikki jännittää kovasti ja kyllä tässä varmasti vielä ennen poikien lopullista poistumista ihan tuplaitkutkin tulla ottamaan”, Väisänen liikuttuu ja toteaa samalla olevansa täynnä virtaa kohti tulevaa.

”Totta kai tähän piti tarttua ja olen niin täynnä virtaa ja innoissani”, Väisänen puhkuu.

Mitä kaikkea Väisänen Joensuun raviradalle suunnittelee, siitä lisää sunnuntain MT Hevoset -ohjelmassa, jonka toimittajana Laura Ruohola Maaseudun Tulevaisuudesta.

Matti Kervinen on toiminut Joensuun raviradan kilpailupäällikkönä miltei yhtä kauan kuin Pasi Pykäläinen toimitusjohtajana. Jossain vaiheessa ensi vuotta pöytää kuitenkin tyhjennellään. Kuva: Lari Lievonen

