Atupemille uusi jalkavamma - suunnitelmat remonttiin

Terhi Piispa-Helisten

Santtu, Atu ja Antero - tosi kurjaa jobinpostia saatiin viime torstain startista.

Atupem voitti Jokimaalla kuskin Santtu Raitalan keskittyessä täysin ohjista pitelyyn mm. alkuun laukanneen Chief Orlandon. Kisan jälkeen tuli kuitenkin IS:n uutisen mukaan ongelmia, kun viime vuoden Åby Stora Prisissä pahan haavan saanut vasen etujalka oli saanut jälleen siipeensä. Omistaja-valmentaja-kasvattaja Antero Tupamäki kertoi kyseisen jalan jänteen vioittuneen tällä kertaa. Hänen mukaansa ultraäänikuvien havaintojen perusteella ori tuskin starttaa tällä kaudella.

Atupem tähtäsi myös siitosoriin töihin tällä kaudella, ainakin jossain määrin, mutta lähimpänä edessä ollut orinäyttelyreissukin jää väliin. Se saatetaan "näyttää" tulevissa orinäyttelyissä, ja se saattaa siis astua jonkin verran tammoja tällä kaudella, mutta kilpaileminen on vaarassa siirtyä kauemmas tulevaisuuteen. Kaupalliseen astutustoimintaan vaaditaan Suomen Hippoksen hyväksyntä orinäyttelyn perusteella. Jos tamman omistaja on sama kuin oriin, saa orinäyttelyssä esittämättömällä hevosellakin astuttaa. Jopa Atupemin uran päättyminen on uhkakuvana jännevammassa, kommentoi Tupamäki Ilta-Sanomille.

Pääset tästä IS-ravien alkuperäiseen uutiseen.

Päivitetty osa:

Toisaalta koronavirustilanne peruu tai siirtää orinäyttelyitäkin, ja Hippos jakaa erityislupia oriille, joita asia koskee. Näin Atupemkin saanee poikkeusluvan astua "vieraita tammoja".

Tässä linkissä Hevosurheilun uutinen orinäyttelyistä.