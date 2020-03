Rovaniemellä kuohuu jälleen – Matti Rajaharju joutuu väistymään?

Ilkka Lukka

Rovaniemen ravirata Matti Rajaharjun johdolla palkittiin Ravigaalassa viime Vuoden raviteosta, joka oli Arctic Horse Race.

Rovaniemellä marssijärjestys on sellainen, että Rovaniemen Ravirata Oy:n 100-prosenttisesti omistava Rovaniemen Hevosystävät ry valitsee vuosikokouksessaan 9 valitsijamiestä, jotka valitsevat osakeyhtiölle hallituksen. Vuosikokous pidettiin 28. helmikuuta.

Vuosikokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa viime perjantaina valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Jarmo Mänty ja hallitukseen erovuoroisten Matti Rajaharjun ja Erkki Salmelan tilalle radan nuorisovastaava Minttu Ranta ja Seppo Kursula. Tänään kokoontuu valitsijalautakunta.

"Hevosmiesten Tietotoimiston" mukaan Matti Rajaharjua ei oltaisi valitsemassa enää puheenjohtajaksi, mutta Jarmo Mänty ei ota huhuihin kantaa.

”En voi vaikuttaa päätökseen, koska en kuulu valitsijamiehiin”, hän väistää.

”Mutta kävi niin tai näin, haluaisin ehdottomasti, että Matin asiantuntemus ja tietotaito olisivat jatkossakin käytettävissä.”

Kun Rajaharju edellisen kerran äänestettiin osakeyhtiön puheenjohtajan paikalta pois 2015, ”kapinahallitus” ajaantui umpikujaan vuodessa. Onko olemassa vaara, että näin käy uudestaan?

”Ihmisillä on yleinen harhakäsitys, että osakeyhtiö johtaisi toimintaa, mutta tosiasiassa Hevosystävillä on kuitenkin viimeinen päätösvalta asioihin. Uskon, että meillä Hevosystävissä on hyvä hallitus, joka pystyy valvomaan ratayhtiön toimintaa ja tekemään siihen tarvittaessa muutoksia.”

”Henkilövalintoja tärkeämpää olisi, että puhalletaan yhteiseen hiileen raviurheilun parhaaksi”, Mänty vetoaa.

Matti Rajaharju ei halunnut ottaa Männyn toivomukseen yhteistyön jatkumisesta mahdollisen puheenjohtajanvaihdoksen jälkeen kantaa ennen kuin tämän illan kokous on pidetty.

Matti Rajaharju aloitti Rovaniemen Hevosystävien johtokunnassa 1975 ja on toiminut vuodesta 1988 lähtien ensin Hevosystävien ja sitten ratayhtiön puheenjohtajana edellä mainittua noin vuoden katkosta vuonna 2015 lukuun ottamatta.