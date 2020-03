Reino Palomäen kolmevuotislupaukset taas kunnossa

Ville Toivonen

Reino Palomäellä oli vuodenvaihteessa huolia "elämänsä hevosten" kanssa, mutta nyt ei ole enää hätää, "kunhan alkavat järjestää niitä raveja taas".

Palomäen, 84, lahjakkaammaksi mainostettu kolmevuotias, An-Dorra, sai treeniluvan jo alkuvuodesta, eikä uusia huolia kuulemma ole ilmaantunut - tosiaankaan. Ori An-Aioloskin voitti isoimman kaksivuotiskisan, 21000 euron ykköspalkinnon Hevosenomistajapokaalin ja Vermossa mm. Junnustartin 5000 euron finaalin. Sekin kuitenkin loukkaantui vakavasti joulun alla, mutta nyt kuuluu taas Palomäen mukaan parempaa sillekin.

"Tamma An-Dorra on jälleen juuri niin hyvä, kuin se on", Palomäki myhäilee.

"Hevosiamme tosi mahtavasti hoitanut Teivon klinikan Kimmo Elfving sanoikin tammasta, että saatte sovitella voilokkia kylkeen, mutta kuinka tässä nyt? Se lopettelee hiiteillä helposti alle kymmentä. En ole ikinä uskonut näkeväni meidän tallissa sellaista hevosta - on se aika erikoinen. An-Aiolos on parantunut myös toivotusti viime viikon tiistain tarkastuskäynnin klinikalla perusteella. Sen tarhaa on saanut nyt isontaa. Elfing kysyi, että pysyykö se sellaisessa tarhassa, ja minä vastasin että on siinä kolme sähkölankaa ja aikamoiset tällit. Kyllä se pysyy."

"Mutta kyllä se kävelee siinä 20x10 metrin tarhassaan osin kahdella jalalla. Ja minä kävelyttelen sitä riimunnarusta päivittäin. Aika iloinen riekkuja se on, mutta uskoo ääntä, kun sanon sille selvästi. Kahden viikon päästä on lupa aloittaa treeni myös oriilla. Se on tosi kyvykäs myös - ei minulla tällaisia hevosia ole ennen ollut. En ole voittanut koskaan mitään isoa kisaa, ja se syksyn Kriterium siellä siintelee. Nyt on taas tullut parempi tunne, että ei se voitto, vaan se kaksoisvoitto. No, toivotaan, että kaikki menee taas hyvin, ja että saadaan raveja pian."