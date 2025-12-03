Päivän ravit: Vermon Toto75-pelissä jaossa bonusrahaa Vermon raveissa peliniilot saavat Toto75-peliin noin 32 000 jackpotin, mikä tekeekin pelistä normaalia mielenkiintoisemman. Kun Vermosta sammutetaan valot, innokkaimmat paukuttavat vielä länsinaapuriin Toto86-peliä.

Joko nyt olisi Andersin ja Antti Pihlströmin aika menestyä? Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Talvikeleistä ei ole tietoakaan, mutta joulukalenterista löytyy Toto75-pelaajille sentään mukava bonus keskiviikkoa piristämään. Vermossa laitetaan jalalla koreasti yhdeksän lähdön verran kello 18.00 alkaen.

Viiden päivän sisään Suomessa ajetaan ravit Helsingissä, Lahdessa, Kuopiossa, Tampereella ja Kouvolassa. Kun neljät ravit näistä ovat eteläisessä Suomessa, ei hevosia meinaa riittää kaikkiin raveihin.

T75-statuksesta huolimatta Vermossa kärsitään jo toista keskiviikkoa peräkkäin suoranaisesta hevospulasta.

Vermon pelillinen kliimaksi laitetaan alkuun kolmannesta lähdöstä kello 19.00. Illan käytetyin piikki on kolmannen kohteen Sahara Mercy.

Tuomas Korvenojan valmentama ja ohjastama Varennen tytär on esiintynyt syksyä kohden edukseen. Yksi laukkakin taulussa on, mikä muistuttaa, että tammalla on hyvien päivien lisäksi myös epävarmoja hetkiä.

Viidennessä kohteessa BWT Joker kilpailee toisen kerran pikkutauon jälkeen. Viimeviikkoisen Teivon startin voi unohtaa, sillä Ari Moilasen ohjastama hevonen jäi väsyvän hevosen taakse jumiin liian pitkäksi aikaa.

Eturivin ulommainen paikka ei luonnollisestikaan puolla, mutta jos juoksupaikka ei ole lähtötohinoiden jälkeen aivan toivoton, on Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavalla täydet mahdollisuudet menestyä.

Talvikelit eivät ole aivan vielä ovella, mutta Antti Pihlströmin Anders on näiden aikojen hevonen. Vähänkin rohkeammalla ajotaktiikalla ruuna on yllätysvalmis.

Ruotsissa Toto86 kisaillaan Bergsåkerissa ja Solvallassa. Kierroksen luotetuin hevonen on kaksivuotislähdössä kisaava Neutron Star.

Claes Sjöströmin suojatti sijoittui uransa neljännessä startissa Svensk Uppfödningslöpningissä toiseksi, eikä ole vielä kertaakaan ollut urallaan kaksarisijojen ulkopuolella.

Solvallassa valmentaja antaa rattailla tilaa Örjan Kihlströmille. Koreasta taulusta huolimatta rutinoimattoman varsan varmistaminen ei välttämättä ole huono liike.

Toto86-pelit on jätettävä kello 21.30 mennessä.