Petteri Joki jatkaa Torniossa – yli puolet tallista starttaa Bodenissa

Petteri Joki lähettää yhdeksän hevosta Bodeniin, mutta pysyy itse Torniossa ja käyttää lainakuskeja,

Ravinetti uutisoi 2. huhtikuuta, että Petteri Joki oli siirtämässä hevosensa kuun puoleenväliin mennessä koronatilanteen takia Ruotsiin.

Petteri Joki siirtämässä tallinsa toiminnan Torniosta Ruotsin puolelle

Lopulta hän päätyi kuitenkin toisenlaiseen ratkaisuun.

”Saatiin järjestymään asiat niin, että kuljetusliike hoitaa starttihevosten kuljetukset raveihin ja meiltä ei lähde henkilökuntaa lainkaan mukaan. Se oli lopulta mieluisampi ratkaisu”, Petteri Joki kertoo.

Bodenin vappuaaton raveissa tallin 17 hevosesta juoksee peräti 9! Niistä neljällä valmentaja näkee juoksujen onnistuessa jopa voittosaumat.

”Peppe Roc (T64-4) oli hyvä viimeksi ja on tuntunut sen jälkeenkin ihan normaalilta. Hevonen lähtee reippaasti ja Hannu (Torvinen) ajaa varmaan eteenpäin ja keulaan pitäisi olla taas hyvät mahdollisuudet päästä. Jos kaikki on mallillaan, Peppe Roc pystyy taas voittamaan.”

”Only Eyes Brolinella (T64-5) ajettiin viime perjantaina 2000 metriä radalla 20-vauhtia ja se oli nasakan tuntuinen. Nyt kevennetään balanssia ja laitetaan kevyet kärkikengät sekä lisäksi jenkit perään ja openeye-laput. Niistä pitäisi tulla sen verran terävyyttä, ettei voittokaan yllättäisi. Only Eyes Broline on tehnyt tauolta ennenkin hyviä juoksuja eikä moiti kuolemanpaikkaakaan.”

”Mountain Hooligania (T64-5) ei ole saatu ikinä suoraan tauolta hyväksi eikä se ollut sitä viimeksikään. Nyt sen pitäisi olla startti alla paljon parempi ja yllätysvalmis. Mountain Hooligan lähtee lujaa, niin kuin lähtee rinnalta Kivarin Raindancekin. Kuski saa ohjeet ladata kaikki lähtöön ja yrittää keulaan. Sitten voi valita, ajaako keulasta vai johtavan selästä – kumpikin käy.”

”Callela Leonardilla (T64-6) testattiin viime perjantain hiitissä Only Eyes Brolinen kanssa jenkkejä, ja ne tuntuivat sopivan hyvin. Ne auttavat hevosta, joka juoksee aika raskaassa balanssissa. Tämä on ollut yleensä tauoltakin hyvä. Vastassa on muutama hyvä hevonen, enkä tiedä pystyykö Callela Leonard voittamaan, mutta se tulee hyvin loppua ja pystyy nousemaan ainakin toton tuntumaan.”

Bodenin ravit starttaavat kello 19.20, ja T64-peli sulkeutuu 20.30. Pelissä on 143 000 euron jackpot.