Vermoon Elitkampen-katsastus ja muitakin suurkilpailuja: Välähdys sanoo ei - samoin Solvallalle

Vermossa ravataan keskiviikkona 20.5. huippuravit. Normaalien päivän sarjamääritysten päälle on päivälle tulossa lisänä Elitkampen-katsastus huippusuomenhevosille, sekä lämminveristen perinteiset suurkilpailut Glenn Kosmos Memorial nelivuotiaille ja Seppeleajo kolmosille. Suomenhevoshuipusta Välähdys ei ole tulossa - Josveis kyllä.

Terhi Piispa-Helisten

Välähdys ja Ville Korjus: ei Vermolle, ei Solvallalle - ehkä Kuopiolle.

Heppa-järjestelmässä sitä ei vielä näy, mutta keskiviikolle 20.5. Vermoon on siis tulossa kovat lisälähdöt. Elitkampen-katsastuksessa seulotaan suomenhevosia Elitloppet-viikonlopulle ja lisäksi myös perinteiset nuorten hevosten isot lähdöt Glenn Kosmos Memorial (2120 metriä ryhmäajo nelivuotiaille lämminverisille) ja Seppeleajo (sama kolmevuotiaille) ovat tulossa Vermon avausraveihin.

Elitkampen (Solvallassa 31.5.) tarvitseekin "apua", sillä ravikuningas Tähen Toivomus ei valmentajansa Pauli Raivion aiemman ilmoituksen mukaan ole lähdössä, ja myös Välähdys on Ville Korjuksen mukaan jäämässä kotitalliin.

"Vermo tulee nyt liian äkkiä", Korjus kertoo.

"Välähdystä on treenattu koko ajan, mutta ajo ei ole ollut tarpeeksi lähellä kilpailuvauhteja, jotta voisimme tulla Vermoon, saati Solvallaan. Kuopion 1. kesäkuuta on mahdollisuuksien rajoissa, jos siellä Savo-ajo kilpaillaan."

Pihtiputaalla on valmentaja, joka on tulossa Vermoon - ehkä Solvallaankin: Antti Ojanperä.

"Josveisillä lähden näillä näkymin Vermoon", Ojanperä kertoo.

"Elitkampenkin on nyt mahdollista, mutta kyllähän me takamatkalta lähdetään, kun Ruotsissa ja Norjassakin ovat ajaneet kilpaa. Ilmoitanko muita hevosia Vermoon, sen treenit ratkaisevat, esimerkiksi Evartilla. Meillä on vielä ollut aika haasteellinen kevät kelien suhteen. Nytkin tulee taas lunta, ja viime maanantai oli ensimmäinen päivä, jolloin olosuhde oli sellainen, että surutta voi antaa mennä. Siitä voi laskea, missä mennään."