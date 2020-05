MMM ja Hippos muistuttavat Elitloppetiin lähtijöitä: matkaa seuraa 2 viikon karanteeni

Ruotsista mahdollisesti Suomeen palaavilla on käytännössä myös omaehtoinen karanteeni.

Terhi Piispa-Helisten

Viime vuoden Elitkampenissa oli mukana kaksi suomalaisedustajaa ja koko Elitloppet-viikonlopussa nähtiin iso tukku kotimaisia kärkihevosia.

Kotimaan ravien alkaminen lähiviikkoina korostaa sitä seikkaa, että Ruotsista Suomeen saapuvilla on edelleen suositus kahden viikon omaehtoisesta karanteenista. Sääntö on yhtäläinen kaiken muunkin ulkomailta kotimaahan saapuvien toiminnan kanssa.

Kuluvan viikon torstaina 14.5. sallitaan kaikessa sisärajaliikenteessä työpaikan ja kodin välinen kulkeminen. Se koskee esimerkiksi virolaisia rakennusalan työntekijöitä niin, että he voivat käydä Suomessa vain työmaalla mutta heidän pitää muutoin välttää karanteenin tyyppisesti muita kontakteja.

"Työmatkalaisia ovat ohjastajat siinä missä Viron rakennustyömiehetkin. Tavoite on, että he pääsevät tekemään työnsä. Mutta osallistuminen raveihin päivästä toiseen eri paikkakunnilla ei ole normaaliin tapaan tässä tilanteessa mahdollista ennen, kuin kahden viikon karanteeniaika on ohi", maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toteaa.

Asiasta muistuttaa myös Suomen Hippoksen eläinlääkäri Martti Tala.

Toukokuun viimeisen viikonlopun Elitloppet-viikonloppu tuo tilanteeseen oman lisähaasteensa. Kisaan on jo saanut kutsun muutama suomalaishevonen, ja järjestäjien toiveissa olisi myös saada ainakin suomenhevosten kärkeä Elitkampeniin.

