Elianin ja Chiefin herkullinen sinivalkoinen Elitloppet

Terhi Piispa-Helisten

Elian Web ja Jorma Kontio - voiko sinivalkoisempaa valjakkoa olla?

Tämä on, paitsi sinivalkoisen raviurheilun, myös suomalaisen naisvalmennuksen hetki. Suomalaiset naiset on tunnettu jo vuosikymmenet todella taitaviksi ja kysytyiksi hevosammattilaisiksi. Nyt se on virallista: huipulla ollaan ja sinne kuulutaan!

Elian Web on jopa karsintansa suosikki lähtörata-arvonnan heitettyä ruunalle ihanteellisen ykkösradan. Moni asia puhuu koko matkan keulan puolesta. Chief Orlando sai numeron viisi, joka ei ole katastrofi sekään, muttei aivan yhtä osuva. Myös sillä voisi olla joka tapauksessa asiaa kärkikuvioihin karsinnassa ja sitä myöten finaalissakin. Kaikkein parasta asiassa on, että sekä Katja Melkko että Pia Huusari kertovat hevostensa vireen olevan myös huipulla.

"En osaa sanoa, mikä asia voisi olla paremmin", Katja Melkko iloitsee.

"Hevosen kilpailut ovat menneet hyvin ja suunnitellusti jo pitkään. Kutsu saatiin aikaisin, ja olemme jo pitkään saaneet tehdä kaiken ajatellen sitä, että hevonen olisi parhaimmillaan. Se voi todella hyvin ja treenit ovat menneet mahtavan tuntuisesti. Viime kisa oli myös hyvä ja valmisteli hevosta varmaankin oikeala tavalla. Lähtöpaikka osui myös kohdalleen, kun ruuna vaa tosi lujaa ja ei juurikaan päästä muita ohitseen keulasta. En ota paineita, vaan olen vain iloinen, että ollaan mukana tällaisessa ja että kaikki asiat ovat täysin kohdallaan. Tulemme ajamaan karsinnan varsin todennäköisesti hyperkeveillä kengillä. En oikeastaan näe eroa 'Eetun' suorituksissa kengät jalassa verrattuna ilman etukenkiä. Mahdollisessa finaalissa voisi sitten riisua etukengät.. Meidän hevonen on rento ja se palautuu siksikin hyvin, eikä toinen juoksu samana päivänä tunnu huonolta."

Pia Huusari on pitkän linjan ammattilainen, mutta on nyt ensimmäistä kertaa mukana absoluuttisella huipulla. Tallin hevoset ovat olleet Ruotsissa koronatauon aikana. Ruotsissa kilpailut ovat jatkuneet, toki ilman yleisöä. Kilpailumatka on huipentumassa maailman kovimpiin ravikisoihin kuuluvassa koitoksessa. Sen jälkeen on kotimatkan aika: Huusari palaa kotitilalle Haminaan neljän valmennettavansa kera tiistaina alkavalla reissulla.

"Viimeksi meni alku pieleen, mutta hevonen tuntuu vähintään yhtä hyvältä kuin ennenkin", Huusari arvioi liittyen Chief Orlandon laukkaamisen viime juoksussaan Mantorpin Kultadivisioonassa.

"Kuski ajoi ehkä puomiin turhan aikaisin, ja hevonen tulistui, kun tuli molemmin puolin vauhdilla hevosia. Se polkaisi lisäksi kengän irti, ja laukka saattoi johtua siitäkin. Normaalisti se ei ole kai urallaan hypännyt autolähdöissä koskaan. Uskotaan ettei hyppää nytkään, mutta eihän sitä koskaan tiedä mitä tapahtuu. Luotetaan kuitenkin oriiseen vakaasti. Hevonen viihtyy ja syö sekä juo hyvällä halulla. Se treenaa tosi hienosti. Hieroja on käynyt läpi oriin paikkoja, ja hyvältä kuulemma tuntuu niilläkin käsillä kokeillen hevosen kroppa, jopa paremmalta kuin aiemmin. Mantorpin startti palveli varmaan kuitenkin sopivana harjoituksena, kun Rikard (Skoglund, oriin ohjastaja) ajoi matkan reippaasti läpi ja ei avannut korvapalloja eikä vaatinut liikoja lopussa. Olemme yrittäneet tehdä kaikki aivan samaan tapaan, kuin aina ennekin. Hevonen on kyvykäs ja kilvanajo on oma kuvionsa, se joko onnistuu tai ei. On kunnia-asia olla mukana, ja jo se ilahduttaa isosti. Hyvää suoritusta odotetaan kuitenkin oriilta sen lisäksi. Ei lähdetä mitenkään hävinneinä matkaan. Aiemmalla urallaan ori on kahdesti mennyt vahvasti kaksi hiittiä samana päivänä, joten toivotaan finaalipaikkaa, että päästään näyttämään!"

Adam Ström / stalltz.se

Chief Orlando lunastaa kuvassa Solvallassa paikkansa Elitlopetiin 2020 ruotsalaisen Rikard N Skoglundin ohjastamana ajalla 09,8 hirmukovan kiihdytyksen jälkeen. Toiseksi kuvassa kirivä Italian Cokstile nousi myös mukaan sunnuntain joukkueeseen.