Elitloppet-hevosten taustavoimilta kuin yhdestä suusta. "Kaikki ei ollut kohdallaan"

Terhi Piispa-Helisten

Elian Web, kuten toinenkin Suomen edustaja Chief Orlando, ei ollut parhaimmillaan Elitloppetissa, ja vika saattaa Katja Melkon mukaan löytyä kurkusta.

Elitloppetiin mentiin suurin odotuksin, mutta sato oli laiha. Elian Web otti odotetusti keulan. Vauhti oli rajua, mutta siitä huolimatta jäi vaikutelma, että Katja Melkon valmentama ruuna taipui liian aikaisin. Chief Orlando puolestaan jäi johtaneen Missle Hillin ulkopuolelle omassa karsinnassaan. Tässä "hiitissä" mentiin rauhallisempaa tempoa, ja loppukaarteeseen asti näytti mukavalta, mutta myös Pia Huusarin suojatti sai taipua loppusuoralla.

"En ole pettynyt, en ollenkaan", vakuuttaa Melkko.

"Elian Web antoi minustakin periksi liian selvästi, se ei voinut olla ihan oma itsensä. Hevonen tutkitaan perusteellisesti tiistain tai keskiviikon aikana, ja tehdään sitten suunnitelmia jatkosta. Toivottavasti kysymys on jostain ei niin vakavasta. Viime keväänä 'Eetulla' oli ongelmia kurkkunsa kanssa, ja sellaisia merkkejä on, että se voisi kiusata nytkin, mutta tutkitaan. Toivotaan, että homma on helposti korjattavissa, esimerkiksi joku tulehdus tai allergiatyyppinen juttu. Meidän hevoset menevät muuten koko ajan hyvin, mutta aina tässä lajissa tulee tietysti joitain vastoinkäymisiäkin. Tämä tuli vähän harmittavassa paikassa, mutta työ jatkuu. Mitään emme olisi voineet tehdä toisin, kuitenkaan, joten sikäli ei tarvitse harmitella. Esimerkiksi meidän Elitkampen-hevonen Vixus oli täysin tyydyttävä ensimmäisessä kisassaan isojen poikien kanssa. Sillä uskotaan, että jonain vuonna vielä otetaan tuo kisa, ja starttirutiinin myötä tästä kaudestakin voisi tulla aika kiva. Harmi, kun täällä Ruotsissa ei ole suomenhevosille enempää lähtöjä. Ei ennen Elitkampia, missä starttia olisi nyt kaivattu, eikä hirvesti tästä eteenpäinkään."

"Chief Orlando ei jostain syystä ollut ihan normaali", oriin pääomistaja Esa Himanen harmittelee.

"Harmittavaan paikkaan tuli meilläkin tämä alisuorittaminen. Toki oli mahtavaa jo se, että päästiin mukaan. Chief oli tavallista kuumempana ja se myös ravasi vinossa. Täytyy tutkia, missä vika on. Se tulee, kuten Pia ja muutkin hevoset, takaisin Suomeen tiistaina lähtevällä kuljetuksella. Keskiviikkona otetaan kokeita ja torstaina tulee eläinlääkäri Timo Kristola tutkimaan hevosen. Kymi Grand Prix kotiradalla Kouvolassa 27.6. on tähtäimessä. Toivottavasti saadaan hevonen taas hyväksi siihen starttiin, mutta tutkitaan ensin."

Anu Leppänen

Chief Orlandon suurimmaksi osaksi omistava Esa Himanen valittiin vuoden hevosenomistajaksi 2018.