Voittamaton Ecurie D. menee Hugo Åbergsiin - ei Mikkeliin

Tässä viime syksyn Vermon kolmevuotiaiden EM-kisaan valmistautuva Ecurie D. "valitsi" Jägersron - harmittavasti ei Mikkeliä.

Solvallassa nelivuotiaiden EE:n 09,2 mennyt norjalaisen Frode Hamren valmennettava Ecurie D. ottaa heinäkuussa mittaa "aikuisten hevosten" huipusta, mutta valitettavasti Malmössä, ei Mikkelissä. Ranskalaisen Jean-Pierre Duboisin kasvattama Tanskassa syntynyt ori, jonka omistavat ruotsalaiset Marko Kreivi ja Süleyman Yüksel, on juossut tähän asti ikätovereitaan vastaan ilman tappioita. Voittoja on 10, joiden joukossa tuo viime ennätysjuoksu, sekä mm. Vermossa kolmevuotiaiden EM jättimäisen alkulaukan jälkeenkin.

Ecurien osallistumisesta Elitloppetiinkin spekuloitiin, mutta Hamre ilmoitti hevosen keskittyvän ikäluokkakisoihin. Vielä eilen oriin osaomistaja, suomalaiset juuret omaava Kreivi, arveli oriin keskittyvän tämän kauden nelivuotiaiden kisoihin, mm. syksyn UET Grand Prixiin, mutta tänään Sulkysport-media Ruotsista uutisoi sen kilpailevan Hugo Åbergsissa tai ainakin oriin taustavoimien ottaneen Jägersron kutsun vastaan. Tämä tarkoittanee sitä, että Mikkeli, jota myös pohdittiin, jäänee väliin. Mikkelistä on yhdeksän päivää Åbergsiin, ja St Michelin voittaja saa automaattisen paikan Jägersron kisaan. Hamre on pyrkinyt kilpailuttamaan kultakimpalettaan harkiten, ja noin lyhyt starttiväli tuskin tulisi kyseeseen. Åbergsin ykköspalkinto on 1,609 miljoonaa kruunua, ja muita kutsun vastaanottaneita ovat mm. Campo Bahia, Racing Mange, Cokstile (mahdollinen Elitloppetin voittaja, jos Propulsionilta viedään voitto) ja Tae Kwon Deo. Mikkelissä ykkönen on 70000 euroa, ja rataennätyksestä (Varennen 09,3) tulisi kymppitonni lisää.

Tässä linkki Sulkysportin alkuperäiseen uutiseen.