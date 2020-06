Hetviina matkalla kuningatarkilpailuun

Hetviina on viemässä Antti Tupamäkeä kuningatarkisaan. Eikä vain osallistumaan, vaan taistelemaan tiukasti voitosta.

Hetviina kilpailee huimassa vireessä. Power Parkissa se voitti 1 609 metrin ryhmäajon kilometriajalla 1.23,0, vaikka ehti laukkaamaankin lyhyesti johtopaikalta loppukaarteessa. Tulos on tamman uusi ennätys.

"Olisiko sekki ollut pykälän liian löysällä. Kun tamman sai raville, niin ajoin vain varman päälle maaliin. Tunsi heti, että vielä pärjätään", ohjastaja-valmentaja Antti Tupamäki kertaili 10 000 euron arvoisen voiton jälkeen.

Hetviina on tällä hetkellä kuumin suosikki ravikuningattareksi. Seppelistä kisataan Seinäjoella heinä-elokuun vaihteessa. Sitä ennen Hetviina juoksee ainakin Jyväskylässä ensi perjantaina sekä todennäköisesti myös Suur-Hollola-ajossa.

"Jos vain hevonen pysyy terveenä, niin sillä on hyvät mahdollisuudet tavoitella seppelettä. Mutta kovia hevosia on muillakin", Tupamäki puntaroi.

"Tämä on kyllä todella hyvä hevonen. Kun vain nyt ei tulisi mitään ongelmia terveyden kanssa", Hetviinan omistaja-kasvattaja Chister Sandholm Kirkkonummelta vahvisti haastattelija Lauri Hyvöselle.

Hetviina edustaa sukuyhdistelmää Sipori–Hetvi–Tino. Tamma on juossut urallaan 99 starttia, joista voitokkaasti on päättynyt 17. Palkintorahoja se on tienannut 106 000 euroa.

Seuraaville sijoille ehtivät yllättäjät Lakan Leija, Varjonova ja Taksvenla.

Parvelan Retu jatkoi vakuuttavaa voittokulkua 5-vuotiaiden lähdössä. Ori otti lähdön varman päälle ja kiri kovaa kyytiä muilta karkuun kirivaiheessa.

"Hevonen vähän hölmisteli auton taakse mennessä talliporttia. Se oli aika paineissaan lähdön aikana", ohjastaja Hannu Torvinen kuvaili.

1 609 metrin ryhmä taittui helposti kilometriaikaan 1.22,6. Voittajan omistaa Lakos Team Ay ja sitä valmentaa Petri Laine. Kasvattaja on Marjo Vanninen.

Elina Paavola

Parvelan Retu on voitanut urallaan 18 kertaa 19 yrityksestä, voitot ovat tulleet putkeen. Hannu Torvinen jatkoi tuttuun tyyliin ohjissa.