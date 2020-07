Pekka Korpi taas kerran Suur-Hollolan paraatipaikalla

Vuodet vierivät ja kasvot esimerkiksi Suur-Hollola-ajon eturivissä vaihtuvat. Yksi on kuitenkin varma: Pekka Korpi on mukana ratkaisuissa. Toki Elian Webiä ohjastava Jorma Kontiokin on ollut mukana pitkään ja menestyksekkäästi.

Terhi Piispa-Helisten

Kuvassa keskellä, jälleen kerran, Pekka Korpi ja tietenkin Hotshot Luca sekä hoitaja Hanna Rakkolainen. Tärkeitä ovat myös omistajat Pentti ja Kalevi Pietilä eli koko joukkue Suur-Hollolan välierän voittajakehässä lauantaina.

Pekka Korven käsialaa oli jo Suur-Hollola-ajon toinen vuosikerta 1976 "Trissin" eli Meadow Trishin rattailla. Trissi oli jenkkitamma. Sittemmin, vuonna 1978, kisa muutettiin Suomessa ravureiden syntyneiden kasvattajakisaksi. Pekka Korpi on voittanut kisan ohjastajana ja valmentajana kuudesti. Ohjastajana menestyksekkäin on 11 kertaa voittajakehään kurvannut Jorma Kontio, ja kummallakin menestysnimellä on hyvät saumat tänäänkin. Melkoista dominanssia!

"Trissi olisi voinut voittaa jo Suur-Hollolan ensimmäisen version", Korpi kertoo.

"Se oli ehkä Suomen paras hevonen silloin ennen Charmen (Asserdal) aikaa. Tosi sitkeä tamma. Se oli minun urani tärkeitä hevosia, joka auttoi uraa liikkeelle. Vuonna 1975 se laukkasi, mutta kiri kakkoseksi. Ei se laukannut millään yleensä, mutta ensimmäisessä kaarteessa tuli häiriötä ja silloin se laukkasi."

Korven tuoreimpia voimannäyttöjä ovat tietysti superhevonen Mascate Match, mutta myös Hotshot Luca, joka loisti nuorten hevosten kisoissa, mutta jonka voittovaihde oli pitkään hukassa. Tänä keväänä, koronatauon jälkeen, ori on jälleen löytänyt huipulle - ainakin kotimaiselle sellaiselle - edellyttävän meiningin.

Korvella on huima päivä Lahdessa muutenkin - yhteensä yhdeksän valmennettavaa startissa, tai itse asiassa kahdeksan, sillä April Combo jää pois kuumeisena.

"Suur-Hollola on iso juttu suomalaisessa raviurheilussa ilman muuta. Siinä on paljon hyvää, upeita lähtöjä kautta linjan, ja yleisökin on viihtynyt. Ehkä valitsisin itse kilpailumalliksi sen, että olisi kaksi hiittiä, välierä ja finaali, samana päivänä, mutta ei se mikään iso juttu minulle ole. Pitkämatkalaisille ehkä enemmän. Hotshot Luca sai yöpyä omassa karsinassa, ja se vaikuttaa iloiselta tänäänkin. Koronatauko teki sille ehkä hyvää - nyt on alkanut ainakin taas meno maittaa. Ei me mitään taikatemppuja olla tehty. Jatkettu normaalivalmennusta vaan. Nyt finaalin rata-arvonta meni vähän huonosti. Ei Elian Webistä ohi pääse alussa - toivottavasti lopussa sitten. Koitetaan toki ensin lähteä liikkeellekin se, mitä päästään ja katsotaan mihin joudutaan. Kyllä meillä kärkitaistoon pitäisi olla saumaa."

Paras sauma Korvelle Lahdessa on tietysti Mascate Match.

"Hyvälle se on tuntunut aina, mutta erityisesti tällä kaudella. Voitot ovat tulleet oikein helposti, ja sellainen ruokkii kehitystä. Varmaan ihan hyvä sauma tänäänkin, mutta kaikki lähdöt pitää ajaa, ennen ei voi tuloksia julistaa. Tamma on kehittynyt ja kasvanut vielä viime kaudesta ja jännää on koko kausi. Ensi kaudesta en osaa sanoa mitään, mutta toivosiin suomalaisen raviurheilun kannalta, että tamma ja sen varsat jäisivät Suomeen. Uskon että kummallakin sukupolvella olisi paljon annettavaa meidän urheiluumme. Ei sen tarvitse jäädä edes minun treeniinin, mutta jäisi nyt kotimaahan kuitenkin."

Käydään läpi Lahden muutkin saumat Korven tallista.

"Ava Di Emelin (lähtö 4) oli hyvä viimeksi ja suorittaa varmaan hyvin tänäänkin, mutta vastus on kova. Odotetaan hyvää panosta kuitenkin. Full Picture (lähtö 9) olisi aika kyvykäs, mutta olisin ottanut vaikka radan 12 tai minkä tahansa muun mieluummin. Ykkösrata on riskialtis, enkä tiedä pääsenkö ruunalla ravia. Ehjällä se olisi ihan pärjäävä kyllä. American Hero (lähtö 10) aloittelee ja varmaan parantaa starttien myötä. Se on vähän vihreä kuitenkin tähän porukkaan. Arctic Agent (lähtö 11) lienee ensin maalissa verrattuna tallikaveri Bestselleriin. Mutta en tiedä riittävätkö kumpikaan ihan kärkeen. Yritetään kuitenkin."

Miten Pekka Korven motivaatio riittää vuosikymmenestä toiseen?

"Välillä onkin huonoja aikoja, tottakai, mutta hyvät varsat kiinnostavat aina vaan. Voittaminen on myös kivaa, tapahtuu se melkein missä tahansa raveissa. Varmaan moni on sitä mieltä, että Korpi voisi jo siirtyä eläkkeelle. Tämähän on sikäli hyvä urheilu, ettei tässä ole estettä jatkaa kilpailemista vaikka ikää karttuu."