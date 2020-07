Mascate Match kävi hiitillä Jokimaalla

Mascate Match vei Suur-Hollolan Best Princessin ylivoimaisesti - ei kovinkaan yllättävästi. Valmentajansa Pekka Korven kannalta kisa päättyi muutenkin mainiosti - Arctic Emma toi talliin kaksoisvoiton.

Terhi Piispa-Helisten

Missä muut? Mascate Match ja Pekka Korpi olivat odotetusti ylivoimaisia Jokimaalla.

Mascate Match lompsi rennolla tyylillään keulaan, eikä olisi arvannut, että ensimmäisen 500 metrin väliaika oli 10,5 ja kierroskin 12,5-tahtia. Lopussa ei ollut enää kirittäjiä, vaikka Pekka Korpi lähinnä vain istui kyydissä. Kari Venäläinen ohjasti tallikaverin Arctic Emman kakkoseksi. Vaikein asia siinäkin oli loihtia Emma vapaille kirivesille.

Raviliiga HIFK:n omistaman Mascate Matchin olennaisemmat kysymykset tulevat vielä isommissa kisoissa - esimerkiksi syksyn Derbyssä. Tästä Best Princessistä rapsahti kymppitonnin tili omistajille. Mascate Matchia spekuloitiin jopa päälähtöön Suur-Hollola-ajoon, mutta sen tämän vuoden osallistumismaksua ei oltu maksettu. Myös muihin avoimiin suurkilpailuihin on tullut kyselyitä, mutta valmentaja on todennut tamman keskittyvän kuitenkin nelivuotiaiden kilpailuihin toistaiseksi.

Jo ennen Best Princessiä Jokimaalla ratkesi vuotta nuorempien tammojen paremmuus Tammahambossa. Siinä koettiin yllätys, kun Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Sahara Kellyanne kiri lopussa ensimmäistä kertaa ilman kenkiä juosten ohi An-Dorrasta. Jälkimmäinen on ollut ikäluokan hallitsijatar tähän saakka. Ohjastajaliigan ykkösnimi Santtu Raitala ohjasti voittajaa.