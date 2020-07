Elian Web, Jorma Kontio ja Katja Melkko Suur-Hollolan suvereenit valtiaat

Terhi Piispa-Helisten

Kolmas, toinen ja nyt ykkönen Suur-Hollolassa! Elian Webin nousu askel askeleelta Suomen ja Pohjosimaiden ykkösravuriksi on viitoittanut myös valmentajansa Katja Melkon uraa kohti huippua.

Paljon Suur-Hollola-ajossa 2020 ratkesi jo lauantaina. Kun "Eetu" eli Elian Web ensin hälvensi tummat pilvet suorittamalla normaalisti ja voittamalla helposti välieränsä ja sen jälkeen rata-arvonnassakin saatiin ykkönen, oli ilmassa jo ratkaisun makua.

Finaalin lopputulos oli näin odotuksen mukainen: Elian Web veti joukkoa vaivatta maaliin, kuten kuuluikin, kun ensimmäinen tuhat oli nykyhuippuraviurheiluun jopa verkkainen 15-tahtinen. Mielenkiintoista tarinassa oli, että lauantain karsinnan voitto oli valmentaja Melkon puolison Janne Sorosen ohjastuskäsialaa. Finaaliin rattaille saatiin vakio-ohjastajaksi muodostunut Jorma Kontio.

Elitloppetissa Elian Web oli taipunut karsinnassa. Kurkku oli kipeä jälkitutkimusten perusteella. Oslo Grand Prixissä taasen taipuminen 07-vauhtisen (!) kierroksen jälkeen. Hevosessa ei ollut vikaa, mutta kuitenkin raju rykäisy ja sitä seurannut taipuminen mietityttivät. Lauantain eikä sunnuntainkaan jälkeen tarvinnut miettiä enää Elian Webin tasoa - se on ennallaan.

Valmentajansa Katja Melkko on viettänyt viimeisen runsaan vuoden Ruotsissa Julmyran valmennuskeskuksen treenarina ja noussut ryminällä pohjoismaisellekin huipulle. Elian Web on siloittanut valmentajansa tietä Derbyn ja monen muun suuren kisan voittajana. Ohjastajalleen Jorma Kontiolle ykkönen Jokimaan pääkisassa oli jo 12. Luultavasti se on ylittämätön saavutus Suur-Hollolan historiaan, ja niin ikään Ruotsissa vaikuttava ohjastaituri voi vielä kaunistella lukujaan.

Kakkossija ratkesi kiihdytyksessä. Pekka Korpi sai pujotettua Hotshot Lucansa alussa suosikin perään, vaikka Iikka Nurmonen yritti liimata Better Bossinsa suosikin puseroon auton takana ja kiihdytyksessä. Hotshot Luca sai venytettyä tiukassa taistossa turpansa kakkossijalle, kun voimalla maaliin ulkoa tullut Better Boss ei aivan ehtinyt haastaa ja jäi lopulta viidenneksi. Marginaalit voittajan takan olivat pieniä.

"Mikään voitto tässä lajissa ei tule helposti, eikä mikään koskaan ole varmaa etukäteen", Katja Melkko filosofoi Lauri Hyvösen haastattelussa voittajakehässä.

"Elian Web on hyvä kaveri ja tosi tärkeä hevonen meille. Ihan uskomaton. Silti joka päivä tehdään työtä sen eteen, että löydettäisi valmennukseen vielä parempia."

Rima on korkealla, sillä Elian Webin voittosumma lähentelee 900000 euroa. Tämä kausi Olympiaravien voittoineen Ruotsissa on ollut ruunan voitokkain, kun tiliä on tullut melkein 300000. Yli miljoonan euron voittosummaan yltäneet Suomessa syntyneet ravurit ovat harvassa, yhden käden sormet riittävät toistaiseksi.

Suomenhevosten Suur-Hollolan ykköspalkinto oli 37000 euroa, ja se matkasi Pihtiputaalle. Toki voittajan takana olevia kimppalaisia asuu ympäri Suomea. Sekä voittaneen Evartin valmentaja Antti Ojanperä että ohjastaja Santtu Raitala ja hevonenkin tulevat tuolta paikkakunnalta keskeltä Suomea. Hevosen ja molempien taustavoimien suoritukset olivat tärkeitä. Yksi ratkaisevista oivalluksista oli Raitalan ratkaisu olla kääntämättä aikaisin kolmannelle kiertämään parijonosta. Evartti eteni lopppukaarteessa sisäradan kautta vapaille vesille ja oli lopulta ylivoimainen kirissä.

"Vauhti oli ensimmäisellä kierroksella ollut niin hiljaista, että piti tehdä vähän räväkämpi kaikki tai ei mitään -tyyppinen ratkaisu", kuvaili Raitala radan haastattelussa.

"Aina väylä ei aukea noin, mutta onneksi nyt kävi niin. Hevonen on nyt kyllä taas tosi hyvä. Sen vaiheethan ovat olleet monenlaisia ja välillä hyvin dramaattisiakin, ja tämä tuntuu kyllä sanoinkuvaamattomalta seistä tässä."

Raitala viittasi Evartin elämän aikana tapahtuneisiin leikkaushoitoakin vaatineisiin ongelmiin, joista suolikierre oli hengenvaarallinen.

Evartin iloinen spurtti Suur-Hollolan kärkeen sai ohjastaja Santtu Raitalan tuulettamaan. Yleisöä näkyy normaalia Suur-Hollolaa vähemmän, mutta sentään on ihmisiä, joille näyttää tyytyväsiyyttään.