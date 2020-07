Lisää nuoria mukaan raviurheiluun ja talkoisiin – "tarvitaan kykyä katsoa oman lajin yli"

Pentti Vänskä

Juha Vidgrén voi käyttää enemmän aikaa raviurheilun ja Ylä-Savon paikallistoiminnan parissa, kun hän siirtyi toukokuun lopussa perheyhtiö Ponssen hallituksessa puheenjohtajasta henkilöstö- ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi jäseneksi.

Vieremän radalla päästiin avaamaan kesäravien kausi vasta viime perjantaina normaalin toukokuun sijaan. Koronarajoitusten kanssa kaikki sujui kuitenkin tapahtumaa seuranneen uuden puheenjohtajan Juha Vidgrénin mukaan hyvin.

Ravien järjestäminen on Vidgrénin mukaan ylipäätään nykyaikana vastuullisuuden puolesta ihan eri luokassa kuin aiemmin. Korona tuo siihen vielä oman lisänsä.

"Ihmiset tietävät onneksi sen, että kaikkia palveluita ei pystytä rajoitusten vuoksi tarjoamaan. Pääasia on kesäillan tunnelmassa."

Tätä tunnelmaa hän haluaa vaalia, sillä se on itse hevosen ohella raviurheilun paras vetonaula saada uutta yleisöä vanhenevien ikäluokkien rinnalle.

"Laji on onneksi täällä Ylä-Savossa vahvasti yhä läsnä. Siksi nuoria on potentiaalia saada mukaan niin urheilun pariin toimimaan hevosten kanssa kuin talkootoimintaan tapahtumien järjestämiseen", uskoo itsekin lapsesta asti raviurheilua seurannut Vidgrén.

Perinteet eivät nuoria niinkään puhuttele. Tärkeämpää nuorten tavoittamisessa on, että hevoset ovat ylipäätään vielä nuorille tuttu näky Ylä-Savossa.

"Koko maata ajatellen raviurheilun suurimpia haasteita on juuri se, että kaupungistumisen edetessä yhteya hevosiin heikkenee."

Juha Vidgrénillä on sanojensa mukaan nyt raviurheilulle ja muulle paikallistoiminnalle "vähän paremmin aikaa".

Hän johti perheyhtiö Ponssen hallitusta puheenjohtajana kymmenen vuotta. Toukokuun lopussa veli Jarmo Vidgrén otti paikan ja Juha jatkaa hallituksessa vastaten henkilöstöasioista ja yhteiskuntasuhteista.

Pesti Ylä-Savon Hippoksen puheenjohtajana osui tähän kuvioon hyvin. Vidgrén toimii edelleen myös Vieremän oriyhdistyksen puheenjohtajana. Ylä-Savon Hippos on Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän paikallisseurojen yhteinen ponnistus ja vastaa raviradan toiminnasta.

Vidgrén on tähän astikin tukenut kotiseutunsa nuorisotyötä kuten 4H-toimintaa. Lisäksi hän on paikallisen Vieremän Kylänraitti ry:n puheenjohtaja.

Ylä-Savon Hippoksen puheenjohtajana hän kaavailee esimerkiksi paikallisten yhdistysten kesken ajatuspajoja, joissa ideoidaan uusia toiminnan muotoja. "Niitä tarvitaan myös talvea varten, sillä ei raviurheilu ole vain kesälaji."

Kehittämiseen ajaa väkisin se, että raviurheilun valtiontuet tulevat vähentymään Veikkauksen tuottoja seuraten.

"Isäni Einarin oppi oli yrityksen kehittämisessä, että fokuksena on, ettei rahaa mene hukkaan. Mitä vähemmän on resursseja, sitä tarkemmin ne on suunnattava oikeaan tekemiseen. Niukentuvien resurssien kanssa me joudumme nyt raviurheilussa vaan elämään."

Niukkuudessa on yrittäjäperheen jäsenen mukaan aina myös mahdollisuus löytää tehostamisen keinoja. Esimerkiksi Vieremän kohdalla hän arvioi sen tarkoittavan, että tulee kyetä tuottamaan nykyisten kuuden ravipäivän sijaan viidellä sama tulos tai ehkä jopa parempi.

Turun Metsämäen radan tuore toimitusjohtaja Eeva Karvonen kuvasi MT Ravinetin viikon vieraana asetelmaa niin, että raviurheilu on pisteessä nolla. Päätuotteen raviurheilun ympärille pitää radoille löytää myös muita tapahtumia ja tulonlähteitä.

Omaa hevospelien konsultointiyhtiötä pyörittävä Jari Vähänen puolestaan kertoi vierasblogissa näkemyksiään siitä, kuinka rataverkosto ja sekä ammattilaisten kuin harrastajien toiminta saadaan turvattua Veikkaus-tuottojen laskiessa.

Vidgrénin mukaan juuri keskustelua nyt tarvitaan.

"Skenaarioita – niin hyviä kuin niitä huonoimpia – tarvitaan, eikä niiden esittäjiä kannata lähteä teilaamaan. Kaipaan hevosalan keskusteluun avoimuutta. Se tarkoittaa numerotietoja ja faktoja, joista voi vertailla vaikkapa, mitä saadaan aikaan heinäkuussa kilpailutuella Vermon iltaraveissa tai vastaavien ravien ajamisella esimerkiksi kesäradoilla."

Suomen Hippoksen toimitusjohtajana aloittava Sami Kauhanen on Juha Vidgrénin mukaan erittäin haastavan paikan edessä.

"Perheyhtiössä omistajuus on läsnä, eikä ole epäselvää toiminnan suunnasta. Tässä meille rakkaassa lajissa raviradoilla eri puolilla Suomea on paljon omistajia. Tiedetäänkö me oikein itsekään, millainen laji ja omistajien tahtotila meillä on?"

Jos edes siitä ei ole yhteistä käsitystä, on tulevaisuuden suunnittelu vielä mutkikkaampaa.

Vidgrén toivoo "pientä peiliin katsomista" niin raviratojen hallituksissa kuin Suomen Hippoksen valtuuskunnassa sen suhteen, kuinka hyvin alan toimijat ovat näkyvissä päätöksenteossa.

"Meillä on naisvalmentajia enemmän kuin koskaan. Myös nuoret ovat lajin arjessa nousevassa roolissa", hän muistuttaa.

"Se, että päättäjissä on nuoria ja naisia ei ole autuaaksitekevää, mutta pätevyys on. Nyt tarvitaan kykyä katsoa lajin yli, omaa aluetta ja kokemuspiiriä laajemmin."

Lisää siitä, kuinka koronarajoitukset vaikuttavat Vieremän kesäravien järjestämiseen, on luettavissa perjantaina painetusta MT:stä.

