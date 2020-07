Drole De Jetillä 09,6 suunnitellaan Finlandia-ajoa - Seismic ei Mikkeliin

Eurooppalaisten ravien suurkilpailurintamalla kuhisee. Kausi on koronan seurauksena entistä tiiviimpi, joten touhua on kuin muurahaispesässä. Ranskalainen Drole De Jet on tulossa alkusyksyn Finlandia-ajoon. Ensi viikon St Michel sen sijaan ei saa havittelemaansa Timo Nurmoksen tallin Seismic Wavea, 08,5.

Terhi Piispa-Helisten

Drole De Jet olivat viime vuoden Finlandia-ajossa viime vuonna kuudes. Sen kärryillä istuva valmentaja Pierre Vercruysse kaavailee tänä vuonna viime startissa 09,6 menneellä oriilla revanssia.

Pierre Vercruyssen valmentama Drole De Jet, 7, tuntuu saaneen vauhtia lisää tällä kaudella. Ori meni ensin juhannuksena 09,5 kakkosena Face Time Bourbonin takana 2100 metriä Vincennesiissä ja sitten voitti mailin kisan La Capellessa heinäkuun viides 09,6-tuloksella. Taakse jäivät selvällä erolla mm. Billie De Montfort ja Bold Eagle, joka tavoittelee juuri näinä aikoina kaikkien aikojen eniten ansainneen ranskalaisravurin titteliä. Bold Eagle on nyt tienannut 4,99 miljoonaa euroa, kun Timokolla on tilillään 6731 euroa yli viiden miljoonan rajan.

Pääset tästä Drole De Jetin viime juoksun videoon.

Vercruyssen ja Drolen suunnitelmista uutisoi ensimmäisenä ruotsalainen Travronden-lehti. Suunnitelmassa on lehden valmentajalta saamien kommenttien mukaan ensin tulla Åby Stora Prisiin elokuussa ja sitten jatkaa matkaa Vermoon kuun vaihteen suurkilpailuviikonloppuun.

”Drole De Jetin taustajoukkojen suunnitelmat kuulostavat hyviltä", iloitsee Vermon urheilupäällikkö Miika Lähdeniemi.

"Se on totta kai Finlandia-Ajon kannalta mielenkiintoinen hevonen, kun viime starteista on alla kaksi 1.09-alkuista tulosta ja komea voitto La Capellesta. Drole De Jet oli viime vuonna Finlandia-Ajossa kuudes, mutta tuntuu ottaneen tänä kesänä vielä harppauksen eteenpäin.”

Sen sijaan St Michel -järjestäjät saavat jobinpostia Timo Nurmokselta, sillä Solvallan valmentajan tallin tämän hetken kiinnostavin vauhtikone Seismic Wave, 08,5 ei ole tulossa Savoon tänä vuonna. Ruuna on aloittanut Euroopassa lähes pelkästään voitoilla, ja se olisi vanhoilla ja tuoreilla näytöillään kiinnostava hevonen minne tahansa.

"Emme ole tulossa Mikkeliin nyt, mutta ehkä ensi vuonna", Timo Nurmos kertoo.

"Olen koittanut kilpailuttaa Seismic Wavea aika nätisti. Se säilyi ehkä Amerikassakin pahimmalta höykytykseltä, kun ei startannut kaksivuotiaana. Kuitenkin meno oli kovaa kolmevuotiaana, ja halusin antaa hevoselle aikaa. Se sopi hyvin omistajalle. Nyt ruuna tuntuu kehittyvän mukavasti, ja sitä vähän kyseltiin jo Elitloppetiinkin, mutta ei vielä, sanoin sinnekin. Nyt sillä on paikka elokuun alun hopeadivisioonafinaalissa, ja sitten tähdätään Solvallan isoon viisivuotislähtöön Jubileumspokaleniin 19. elokuuta. Ensi vuonna meillä voisi olla Seismicissä Elitloppet-hevonen. Sillä on mahtava nopeus, mikä on tärkeä ominaisuus huipulla. Toivotaan, että päästään sinne. Esimerkkinä siitä, kuinka lupaavalta Seismic Wave tuntuu, on että Örjan (Kihlström) tuntuu pitävän huolta, että on käytettävissä, kun ruunalla suunnitellaan starttia."

Terhi Piispa-Helisten

Nurmos.