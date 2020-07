Martti Ala-Seppälä: ”Amerikkalaiset haluavat Mascate Matchin”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Karkaako Raviliiga-Travliga HIFK:n helmi Mascate Match ison meren taakse? Se nähdään joulukuussa. Seuraavaksi Mascate Match suuntaa Mikkelin sunnuntaiseen Eugen Pylvänäisen Muistoajoon.

Suurimmat amerikkalaiset huutokaupat ovat lokakuinen Lexingtonin ainoastaan varsoihin keskittyvä Selected Yearling Sale ja marraskuinen Harrisburgin huutokauppa.

MAS Breeding Oy:n takaa tuttu Martti Ala-Seppälä näkee, että varsinkin Lexingtonin huutokaupan hintasolla on merkitystä Suomen raviurheilulle, jo yksistään maamme kirkkaimman ravitähden Mascate Matchin kohdalla.

Raviliigan sääntöjen mukaanhan ”Massi” huutokaupataan joulukuussa.

”Jos Amerikan syksyn huutokaupat sujuvat hyvin ja hinnat ovat siellä kohdallaan, isot pojat hankkivat heitä kiinnostavat siitostammat maailmalta, eikä hinnalla ole tällöin väliä”, Ala-Seppälä sanoo.

Ala-Seppälän mukaan Mascate Matchin otteet ja tarina on noteerattu Amerikassakin.

”Kyllä Massi on ollut siellä suurennuslasin alla ja uutisoinnin kohteena, ihan niin kuin lahjakkaat jääkiekkoilijat, kun värväystilaisuus lähenee.”

Ala-Seppälä jatkaa, että 4-vuotias Mascate Match on Amerikan mittapuulla jo vanha siitostammaksi.

”Kun Massi kääntyi kolmevuotiaasta neloseksi, lähti hinnasta amerikkalaisten silmissä 25 prosenttia pois.”

Ala-Seppälä paljastaa, että Mascate Matchin perässä on kaksi amerikkalaisryhmää, ja niillä on selkeät toimintasuunnitelmat.

”Toinen on pienin nyanssieroin sama porukka, joka osti ruotsalaistamma D'Onen miljoonalla dollarilla. Toinen on sitten erittäin rikkaiden muodostama joukko. Selvää on, että amerikkalaiset haluavat Mascate Matchin.”

Ala-Seppälän arvion mukaan Mascate Matchistä ei olla valmiita maksamaan yhtä paljon kuin D'Onesta, mutta hinta tulee kohoamaan huomattavaksi, suomalaisittain historialliseksi.

Ravinetissä lisää Yhdysvaltojen syksyn huutokaupoista tällä viikolla.