Yksi keskeisistä oriasemista myynnissä – Kortteet etsivät jatkajaa Uutiset Kaijaleena Runsten Seija ja Kari Korte ovat niitä harvoja kasvattajia, joiden laadukkaita varsoja on nähty syksyn huutokaupassa katkeamaton ketju huutokauppapaikan vaihtumisesta huolimatta.

Seija ja Kari Kortteen varsoja on ollut syksyn huutokaupassa joka vuosi, vaikka huutokaupan paikkakin on vaihtunut Helsingisä Teivon kautta Ypäjälle. Kuvassa on kolme vuotta sitten Harrisburgista ostettu Daddy´s Lhasa ja sen orivarsa Stoneisle Vegas, jonka isä on Googoo Gaagaa.

Kari ja Seija Korte myyvät Kivisaaren oriaseman koko kiinteistöä Kouvolan Löytyssä. Kari Korte on eläkeiässä, eikä kumpikaan aikuisista lapsista ole jatkamassa. Oriasema ja kasvatus sitovat tilalle, vaikka kesän työhuippua tasaavatkin hevosagrologiharjoittelija ja oma poika Iiro, joka kesätyönsä ohessa työskentelee myös tilalla. "Kiinnostusta on ollut jonkun verran ja paikkoja on käyty katsomassakin. Mutta ei tämän suuruusluokan kauppoja tehdä nopeasti", Kari Korte kertoo. Pariskunta on varautunut pitämään oriasemaa vielä ensi keväänäkin, jos ei kauppoja synny. Kannattavuuden saavuttamiseksi pitää tehdä paljon töitä varsinkin, kun viime vuosina astutusmäärät ovat koko ajan laskeneet kaikilla roduilla. Tilannetta ei tasaa sekään, että Kortteet siementävät myös jonkun verran asiakkaiden ratsutammoja, joille tulee pakastespermaa erityisesti Saksasta. Seija Korte siementää, ja eläinlääkäri Soile Pakkanen hoitaa kiimakontrollit ja muut tammojen terveyteen liittyvät tehtävät. Seija Kortteella on vielä matkaa eläkkeelle. "Hevoskasvatusta haluaisin jatkaa ainakin muutamilla omilla tammoilla, kun niihin on panostettu." Kaikki riippuu kuitenkin siitä, millaisena ja milloin kiinteistöstä luovutaan.

"Tammamäärää vähennetään joka tapauksessa ensi talven aikana suuren työmäärän vuoksi", Seija Korte toteaa. Viime vuodesta on jo myyty yksi tamma ja liisattu toinen. Talvella tallissa asuu yli 20 tammaa, joista omia on alle puolet ja loput ovat yhteistyökumppanien, joista MAS Breeding myös oreineen on keskeinen. Tammat asuvat pihatossa, jossa niillä on ruokinta-automaatti ja kaulassa panta annostelee rehun määrän. "Se on ikään kuin aktiivipihatto, vaikkei sitä sellaiseksi valmistuessaan suoranaisesti tehty", Seija Korte toteaa. Varsoilla on oma pihattonsa.

Tilalle on viime vuosina syntynyt yli 20 varsaa. Tänä vuonna määrä oli 18 ja kaikki sujuivat loppujen lopuksi hyvin. Varsomiskausi on valvomisineen raskas. Seija Kortteelle korvaamaton apu on varsomisvyö. Se mittaa tamman hikoilun määrää, joka lisääntyy selvästi varsomishetken lähestyessä. Vyö hälyttää myös, kun tamma käy makuulle. Toinen työläs vaihe on luonnollisesti astutuskausi. Tänä vuonna se on ollut aavistuksen helpompi aamuherätysten puolella, kun Kouvolasta on parin vuoden tauon jälkeen saatu spermalaatikoita Onnibussin kyytiin kesäkuun alusta alkaen. Aiemmin Kari kuljetti kaikki aamuisin Lahteen, mikä teki 150 kilometriä enemmän matkaa ja pitkälti kolmatta tuntia ajoaikaa.

"Kesän voisi jo viettää vähän toisinkin", hän kaavailee laskien, että tänä vuonna kesämökillä Luumäellä on tullut käytyä vain kerran auttamassa puun kaadossa naapurimökiltä. Kari Korte jäi eläkkeelle pitkäaikaiselta työnantajalta UPM-Kymmeneltä kolme vuotta sitten. Tilan hän osti jo vuonna 1987 ja aluksi tarkoitus oli vain pitää muutamaa omaa siitostammaa harrastukseksi. Seijan tavattuaan he yhdessä lisäsivät kasvatustoimintaa, ja parin hehtaarin tilaa laajennettiin pikkuhiljaa lisämaan ostoin ja rakentamalla. Oriasema aloitettiin vuosituhannen vaihteessa. Peltoa on nyt vuokramaineen noin 50 hehtaaria. Se on kaikki heinällä ja laitumina. Astutuskaudella hevosmäärä nousee jopa 60–70:een, kun siitostammoja on erimittaisia jaksoja vieraina. Kortteiden kiinteistö soveltuu oriasemaksi tai esimerkiksi ravurien valmennukseen. Tallirakennuksia on peräti neljä, jotta periaatteessa kaikki astutettavinakin olevat tammat saadaan siitoskaudella olosuhteiden niin vaatiessa sisään. Siitä on oltu kiinnostuneita myös muuksi kotieläintilaksi.