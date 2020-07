First Class Lady sairaalahoidossa - Korvenheimolla hyviäkin uutisia

Timo Korvenheimon tallin suuriin lupauksiin kuuluva nelivuotias tamma First Class Lady on ollut keskiviikon myöhäisillasta saakka Viikin eläinsairaalassa suolisto-ongelmien vuoksi, mutta onneksi tila on nyt vakaa. Korvenheimon tallista on viikon starttihevosista muilta osin hyviä ja huonoja uutisia.

Terhi Piispa-Helisten

First Class Lady on nelivuotisikäluokan kovimpia tammoja. Se meni viime startissaan viikko sitten Forssassa 3140 metrin tammojen SE:n 16,5, mutta on nyt tehohoidossa Viikin eläinsairaalassa.

First Class Lady oli ilmoitettu tämän illan kymppitonnin ykköspalkinnon Eiinari Vidgrénin Muistoajoon Vieremälle, mutta toisin kävi. Tammahan on kuulunut ikäluokan kärkinimiin kaksivuotiaasta saakka, ja se on tienannut urallaan jo 91275 euroa.

"Menin keskiviikon Vermon reissun jälkeen vielä katsomaan tallin ja tarhat läpi, että kaikki olisi kunnossa", Timo Korvenheimo kertoo.

"First Class Lady makoili, mikä oli sille poikkeuksellista käytöstä, ja vaikutti kivuliaalta. Eläinlääkäri Merja Toivonen tuli tutkimaan tammaa. Hän epäili suolikierrettä ja lähetti meidät Viikin eläinsairaalaan. Ehkä onneksi ongelma ei ollut suolikierre, vaan tukosta paksusuolessa. Tilanne ei vieläkään ole täysin ohi, ja hevonen on edelleen Viikissä. Kuitenkin tamman tila on tällä hetkellä stabiili, ja kaikesta päätellen parempaan ollaan menossa."

Korvenheimon talli lähti perjantaiaamuna Itä-Suomen kilpailumatkalle lopulta viiden hevosen voimin, ja Einari Vidgrénin Muistoajossa menestyminenkin on edelleen mahdollista. Tallista on siinä First Class Ladyn poisjäännin jälkeenkin startissa kaksi ruunaa: Racing Boy ja Battle Jack. Tarkoitus oli käydä vielä lauantain 75-raveissa Joensuussa samalla reissulla, mutta siltä osin kiertue lyheni.

"Kävin ajamassa lauantain hevoset aamulla, ja kumpikaan ei tyydyttänyt. Molemmat (Lovely Girl, lauantain Joensuun lähtö 2) ja Zirkonia Comery, lauantai lähtö 4) olivat jäykkiä ja, eikä palautuminen edellisestä kovasta startista ollut ilmeisesti tapahtunut vielä kunnolla. Ne jäävät pois Joensuusta, ja tulemme nyt suoraan kotiin Vieremältä."

Illan Vieremän hevosilta ilmeisesti odotetaan menestystä laajalta rintamalta?

"Kyllä esimerkiksi päälähdössä (lähtö 7, T5-4) on saumaa. Vaikea veikata kumpi pojista on ensin maalissa. Racing Boy saanee paremman juoksun, mutta Battle Jack on vahvemmilla, jos syntyy vauhtijuoksu, kuten tällaisista usein tulee. Vieremällähän on pitkä loppusuora, jolla voisi ehtiä. Ei muita varustemuutoksia kaksikolle, paitsi Battle Jackilla on taas kengät jalassa, kuten Kouvolassa, missä se meni hyvin. Molemmilla on saumaa, mutta juoksun pitää myös onnistua."

"Muut Vieremän hepat ovat ihan mahdollisia kaikki kolme. Fia Finesse (lähtö 1) on tauluaan parempi ja voisi jo kohta onnistuakin. He Is Elliot samassa lähdössä on vahva menijä ja voi onnistua. Make It Rainilla (lähtö 8) tehdään sellainen varustemuutos, että vaihdetaan kokolaput, joilla se kävi Mikkelissä liian kuumana, vetolappuihin. Se voisi vireen puolesta myös pärjätä."

"Ensi tiistain ja keskiviikon hevoset ovat jänniä kaikki neljä. Tiistaina Teivossa Mainio (lähtö 9, Suurmestaruuden karsinta) voi minusta yllättää, vaikka vastus on tiukka. Ruuna on hyvällä mallilla. Sillä otetaan vetolaput pois, koska viimeksi se rinnalla olleessaan vain hölmistyi niiden vedosta. Jenkkikärryt pannaan perään ensimmäistä kertaa. Artful Drop (Tammakriteriumin karsinta, lähtö 4) on saanut paljon lisää vauhtia ja on jännä. Paikka on huono ja vastus kova, mutta hevonen on mennyt eteenpäin, ja odotan hyvää suoritusta taas."

"Vermon keskiviikon hevosille keskipitkä ja pitkä matka sopivat erinomaisesti. Sahara True Lies (65-1) taistelee minusta totosijasta ja Sahara Sandstorm (65-5) voitosta. Sandstormille kävi viimesi sellainen harvinainen tapaus, että se jäi pussiin. Ruuna kävi viime startin jälkeen klinikalla, missä sille tehtiin pientä huoltoa, vaikka paikat olivat oikein hyvässä kunnossa."