Antti Ala-Rantala kuningatarkisavalinnoista: ”Sapettaa pahasti”

Anu Leppänen

Antti Ala-Rantalan tahtotamma Tutun Impi jäi viime vuonna kuningatarkisan varahevoseksi. Tänä vuonna tamma ei päässyt edes varahevoseksi.

Jo etukäteen oli selvää, että kun tämänvuotiseen kuningatarkisaan ilmoitettiin peräti 25 tammaa, kovia tekijöitä jäisi rannallekin. Yksi näistä oli voimistaan tunnettu Tutun Impi.

Viime vuonnakin Tutun Impi karsittiin. Tamma oli Lahden kuningatarkisassa ensimmäisellä varasijalla.

”Sapettaa pahasti. En halua ketään mukaan päässyttä vähätellä, mutta kyllä meidän tamma olisi Seinäjoella paikkansa takuulla täyttänyt”, Antti Ala-Rantala lausuu.

Sanojensa tueksi Ala-Rantala luettelee faktoja.

”Tutun Impi on tienannut tällä ja viime kaudella yhteensä lähes 40 000 euroa – eikä päässyt kartuttamaan tiliään edes viime vuoden kuningatarkisaan. Tamma on ollut viimeisen vuoden aikana 12 kertaa kolmen parhaan joukossa. Ei siellä kovinkaan monella ole tällaisia lukuja esittää.”

”Ja Tutun Impi parantaa, mitä pidempää matkaa juostaan. Viime syksynä tamma oli Forssan neljällä kilometrillä Morisonin jälkeen toinen ja jätti taakseen Vixenit ja muut. Keskinäisissä kohtaamisissakin tamma kestää vertailun.”

Ala-Rantala arvostelee suurkilpailukarsintasääntöjä, joihin kuninkuus- ja kuningatarkisan valinnat pohjaavat.

”Meidän on esimerkiksi pitänyt varjella autoaikaa, kun emme olisi halunneet tammalle kuningatarkisan avausmatkoille eturivin paikkaa. Tässäkin on säännöissä tarkastelun paikka. Lisäksi mun mielestä pitkää matkaa pitäisi painottaa valinnoissa enemmän.”

”Onhan 3100 metriä matkanakin lähes kaksinkertainen mailiin nähden ja sen vuoksi kokonaiskisan kannalta tärkeämpi. Nähtiinhän se taas viime vuonnakin, kun Vieskerin Virva nousi hänniltä vahvan päätösmatkan ansiosta kuningattareksi.”

Suurkilpailukarsintasäännöissä on tulkinnanvarainen maininta hevosen ”sopivuudesta sarjaan”.

”Tutun Impi ainakin selvittää kolme matkaa, mitä ei varmasti voi kaikista mukaan päässeistä sanoa, ei millään pahalla. Tutun Impi on siis varmasti sopiva hevonen kisaan. Kuten on nähty, Tutun Impillä kestää ajaa kilpaa. Se ei ole nähnytkään tohtoria koskaan. Fysiikka on kova, jalat terästä ja ruokahalu pohjaton”, Ala-Rantala listaa.

Korona sotki ravikevään totaalisesti. Ala-Rantalan mukaan tiheästi starttailemaan tottuneen Tutun Impin kohdalla haitta korostui.

”Tamma oli tauolta tosi paineissaan, ja laukkoja tuli. Sekin harmittaa, kun matsaus meni koronan ja näiden laukkojen vuoksi metsään. Yhdestä tärkeästä näyttöpaikasta tamma tuli sitten karsituksikin.”

Ala-Rantalaa ei lohduta sekään, että ensi vuonnakin Kuninkuusravit käydään heidän kotikonnuillaan.

”Sitä ei ikinä tiedä, missä vuoden päästä on mies tai hevonen. Omistajaporukan puolestakin harmittaa vietävästi, kun tämän eteen on paiskittu lujasti töitä.”

Yhteenvetona, mitkä siis ovat Ala-Rantalan terveiset kuninkuus- ja kuningatarkisan osallistujien valinnoista vastaavalle päätoimikunnalle?

”Valintakriteerit selkeämmiksi ja läpinäkyvimmiksi. Lisäksi painoarvoa päätösmatkalle, koska siinä se veri punnitaan ja tittelit ratkaistaan. Ei pidä liikaa tuijottaa yksittäisiä mailin aikoja ja onnistumisia.”