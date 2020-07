Toto75-karonkka: Joensuun johtotähdet

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Pekka Ruuthin ruudikas Effronte Photo oli Joensuussa omaa luokkaansa. Tiukkoja ikäluokkalähtöjä kolunnut 5-vuotias on ollut urallaan vasta kolmesti ykkönen, mutta voittolaskuri tulee naksumaan jatkossa tiuhemmin, sen verran rautaisessa iskussa ruuna kisaa.

1. Cameron Evo

Koivusten katapultti kuuluu parhaana päivänään Suomen ehdottomaan lämminveriaateliin. Ori oli tullut Turusta Joensuuhun oikean taisteluilmeen kanssa.

Olli Koivunen ankkuroi ajokkinsa toiseen ulos, ja johtavan kupeelle valjakko eteni viimeisen takasuoran alussa.Vakavin vastustaja Com Milton sai peesailla Cameron Evon selässä.

Maalisuoralla ei matsia nähty, kun Kari Lähdekorven, Jethro Rostedtin, Arvo Ylitalon ja Iivo Niskasen omistama ori lipui 30. kertaa ravatun Joensuu-ajon voittoon eleettä. Cameron Evon ravi oli tällä kertaa stabiilia ja eteenpäin vievää perille saakka.

2. Vixeli

Voltista lähteminen sujui taas Vixeliltä kuin tanhu yllekirjoittaneelta. Laukkaa ei kuitenkaan tullut, ja alussa jäänyt ori tavoitti pääjoukon toisessa kaarteessa. Jo samassa Tapio Perttunen kohotti suojattinsa kolmannelle radalle, ja vaikka vauhdinjako oli ollut vastaan, Vixeli paukutti varmoin ottein kaikista edelle.

Siniverinen ori on yksi suurimmista suomenhevossaran tulevaisuuden toivoista. Maltti mahtaa olla Vixelin kohdalla valttia, ja vaikka Perttunen varmasti tovin jos toisenkin kuninkuuskisaan osallistumista tuumailikin, taisi päätös sivuun jättäytymisestä syntyä lopulta perin helposti.

3. Effronte Photo

Pekka Ruuthin laittelema Effronte Photo on kahlannut uutterasti kaikki klassiset ikäluokkalähdöt. Kun meno on kovaa, kovat kovenevat. Näin on käynyt Effronte Photollekin, joka hyödyntää tiukoista suurkisoista saamaansa rutiinia nyt rahasarjoissa.

Ruuna oli Joensuussa täysin vastustamaton. Huippuviikon ohjastanut Jukka Torvinen käskytti ajokkinsa ensimmäisen takasuoran alussa keulaan, ja Effronte Photo lennähti herkästi irronneella 08,5-lopetuksellaan omille metriluvuilleen.