Hevosenhoitaja Anniina Pekonen toteuttaa pitkäaikaista haavettaan

Anniina Pekonen yhdessä Global Bookmakerin kanssa E3-karsintavoiton jälkeen Örebrossa kesäkuussa.

"Olin töissä ennen Ruotsiin lähtöäni Ojanperän Antilla, mutta olin haaveillut pitemmän aikaa päästä kokeilemaan hevosenhoitajan työtä Ruotsissa. Enkä ole katunut, että lähdin Ruotsiin töihin Mattias Djusen palvelukseen”, aloittaa Anniina Pekonen haastattelun.

"Olen ollut hevosten kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Tädilläni ja mummollani oli aina jokunen hevonen kotipihassa Pihtiputaalla. Minun ollessani 10 vuoden ikäinen osti äitini ponin minulle ja serkulleni, joka asui samassa pihapiirissä, siitä minun ja serkkuni raviura pääsi alkamaan kunnolla. Ojanperän Antti ja Ihalaisen Jutta pyörittävät valmennustalliaan lähellä kotipaikkaani, ja siellä tuli pyörittyä apuna useampi vuosi. Lukion jälkeen opiskelin Agrologiksi Iisalmessa, ja valmistumiseni jälkeen ehdin olla täysipäiväisesti puolisen vuotta Antin ja Jutan luona ennen tänne tuloa,” kertaa Anniina työ- ja opiskeluhistoriaansa.

Mattias Djuse saattaa olla suomalaiselle raviharrastajalle vielä vähän tuntemattomampi nimi. Vuodesta 2014 ammattivalmentajana toiminut Mattias oli viime vuonna Ruotsin valmentajatilaston sijalla 13 lähes 15 miljoonan kruunun tienesteillä. Hän satsaa nuoriin hevosiin.

"Mattias on hyvä työnantaja, työt on organisoitu hyvin ja meillä on oikein mukava porukka töissä. Hevosia Mattiaksella on valmennuksessaan satakunta, ja onhan työskentely täällä aika lailla erilaista kuin Suomessa Ojanperällä. Sekä Mattias ja Antti ovat huippuvalmentajia, kun Djusella pääpaino on nuorissa lämminverisissä, oli Ojanperällä enemmistö tallista suomenhevosia, ja niiden kilpailuttaminen ja valmentaminen on kyllä pitkäjänteisempää kuin lämminveristen."

Ruotsissa nuorella lämminverisellä on jo kaksivuotiaasta lähtien hyväpalkintoisia lähtöjä, ja kääntyessä kolmivuotiaaksi pääsee ajamaan jo melkein heti vuoden alusta lähtien ihan asiallisista palkinnoista etenkin Solvallassa.

"Omistajien kannalta on reilua, että jo melko aikaisessa vaiheessa on mahdollisuus tienata asiallisia palkintorahoja, mutta että nuoria hevosia viedään kuitenkin järkevästi hevosen ehdoilla eteenpäin. Hevosethan kehittyvät eri tahtiin”, Anniina sanoo.

Mattias Djuse hankki omistukseensa muutama vuosi sitten Hårbyn tilan, jossa aiemmin hevosiaan ovat muun muassa valmentaneet Roger Walmann ja Stig H Johansson.

"Pitää kyllä nostaa hattua Mattiakselle, että uskalsi tehdä näin ison ratkaisun, ja hankkia koko Hårbyn tilan omistukseensa. Ei tämän kokoiset tilat Tukholman lähistöllä ole edullisia ostaa, tästä on nelisenkymmentä minuuttia Solvallaan. Meillä on todella hyvät valmennusolosuhteet, sillä meillä on käytössämme oma rata, hiittisuora ja useamman kilometrin pituinen metsälenkki. Olosuhteista ei menestyminen jää ainakaan kiinni, ja hyvinhän hevoset ovat menneetkin koko ajan."

"Nyt viisivuotias Racing Brodda menestyi hienosti ikäluokkalähdöissä. Tämän vuoden kolmivuotiasta M.T. Perette ja Global Bookmaker ovat olleet mukana molemmissa E3-finaaleissa. Ja Rommessa ravatuissa 1 640 metrin finaaleissa M.T. Perette oli tammojen finaalin kakkonen ja minun passini Global Bookmaker kolmas oriiden ja ruunien finaalissa. Oikein onnistunut lauantai Rommessa muutama viikko sitten”, myhäilee Anniina.

Anniina on tykästynyt elämään Ruotsissa.

"Viihdyn täällä oikein hyvin, ja meitä on useampi suomalainen täällä, joten koti-ikäväkään ei pääse yllättämään kovinkaan pahasti. Hevosenhoitajan palkkaus on Ruotsissa ihan kohdillaan, täällä pystyykin töiden ulkopuolella elämään ihan niin sanotusti normaaliakin elämää. Vaikka hevosenhoitajia on tuotu median välityksellä enemmän esiin Suomessa viime aikoina, on hevosenhoitajan ammatti minusta täällä Ruotsissa kuitenkin jollakin tapaa vielä hieman arvostetumpi ammatti kuin Suomessa. Johtuuko se sitten kulttuurieroista vai raviurheilun pitemmistä perinteistä Ruotsissa, vaikea sanoa."

"Olen tyytyväinen, että sain agrologin paperit Suomesta, sillä se on myös tietynlainen turva tulevaisuuden varalle. Jos jossakin vaiheessa alkaa tuntua sille, ettei jaksa tehdä hevosenhoitajan töitä, on kuitenkin koulutus pohjalla hakea muihin töihin tai jatko-opiskeluihin. Jossakin vaiheessa palaan varmasti takaisin Suomeen, mutta minua houkuttaisi lähteä jossakin vaiheessa kokeilemaan hevosenhoitajan työtä esimerkiksi Ranskaan,” analysoi Anniina hevosenhoitajan työtä Ruotsissa sekä tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Anniinan serkku, jonka kanssa hän perehtyi poniraviurheilun saloihin, on luonnollisesti Santtu Raitala. Santtu on tehnyt huiman nousun raviohjastajamarkkinoilla, ja viime vuoden ajajaliigan voiton jatkoksi Santtu johtaa tämän vuoden valtakunnallista ajajaliigaa lähes 60 voiton marginaalilla. Ja perjantai-iltana Santtu voitti Vermossa Jerry Riordanin valmentamalla Zarenne Fasilla Finlandia-ajon.

"Santulla oli polte kilvanajoon jo pienenä, ja on ollut tosi hienoa seurata hänen suorituksiaan ja nousuaan suomalaisten huippuohjastajien joukkoon. Itselläni ei ole ollut koskaan suurta poltetta kilvanajoon, hevosten valmentaminen on ollut aina lähempänä sydäntäni. En ole edes hankkinut ajolupaa hevosille, ja ei minun menestykseni ponilähdöissäkään ollut kovin kaksista”, vertaa Anniina naurahtaen serkusten raviurheilua.

"On meillä ollut Santun kanssa raviponin jälkeenkin useita yhteisiä projekteja hevospuolella, K.P.Salama ja Anton von Bentz ovat nimekkäimmät. Anton von Bentz otti meiltä käsin 19 voittoa 31 starttiin, ja on ollut meille kahdelle tärkein yhteinen hevonen. Santun kanssa tulee pidettyä yhteyttä melkein päivittäin, tällä hetkellä luonnollisista syistä enimmäkseen puhelimen välityksellä,” kertoo Anniina serkustaan.