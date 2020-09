Majestic Manin kirittäjä ”sattuman kauppana” Ala-Rantalalle

Tiina Ala-Rantala

Tummanpuhuva Noble Boy on saapunut Härmään. Ruuna on kilpaillut viimeksi elokuun lopulla. Tuolloin tuloksena oli kolmossija Rättvikistä täyden matkan noteerauksella 14,7.

”Härmän häjy” Antti Ala-Rantala on hankkinut Ruotsista viisivuotiaan ruunan Noble Boyn. Elitloppet-voittaja Brionin poika on kilpaillut 39 kertaa. Voittoja on lohjennut viisi, kakkosia ja kolmosia kumpaakin neljä kappaletta. Noble Boyn voittosumma on noin 47 000 euroa.

Meikäläiset raviharrastajat saattavat muistaa Noble Boyn parhaiten vuodentakaisesta Bollnäsin 75-kisasta, missä ruuna kiri kovaa suomalaisvoittaja Majestic Manin tuntumaan.

Noble Boy on vaikuttanut valtaosan urastaan Per Linderothin valmennuksessa. Välillä ruuna kävi neljän startin ajan Jerry Riordanin treenissä.

Noble Boyn ja Ala-Rantalan teiden kohtaaminen oli sattuman kauppaa.

”En aluksi ollut ostamassa ruunaa, kun tallissa ei ollut tilaa. Sitten kuitenkin vapautui karsinapaikka, kun myin Eikfaksenin Eskolan Jyrkille”, Ala-Rantala alustaa ja jatkaa:

”Aloin sitten keskiviikkona katsella Noble Boyn juoksuja, ja kiinnostus heräsi. Ruuna tuli tuoreimmassa startissaan viimeisen kierroksen 12,5-vauhdilla ja siitä päätöspuolikkaan alle 11-kyydillä. Vahva hevonen, joka ei välttämättä ehdi alussa nopeimpien matkaan, mutta syksyllä ja talvella ei tarvitse ehtiäkään.”

Ala-Rantala kertoo, että kaupat syntyivät hänelle tyypilliseen tapaan nopeasti. Hän teki hevosesta uuden tarjouksen, ja myyjä iski siihen kiinni.

”Hevonen ei ollut kallis, mun mielestä hinta ja laatu olivat hyvinkin kohdallaan. Noble Boy tuli torstaina Bodeniin, ja matkusti Aatsingin Arin kanssa Tornioon. Ruuna vietti pari yötä Janita Luttusen tallissa ja jatkoi Jauholan Mikan kyydillä lauantaina Ouluun. Siitä Noble Boy reissasi sitten meidän mukana kotiin. Melkoista ketjuttamista oli kuljetus”, Ala-Rantala naurahtaa.

Ala-Rantalan mukaan hevonen on hyvässä kunnossa ja terve, mutta kengitystä piti heti tarkistaa.

”Vaihdettiin ruotsalaisesta kengästä "pohojalaaseen" kenkään. Ruunalla oli sellaiset sentin paksuiset muovikegät kavioissaan. Kyseessä on komea musta ruuna, jonka jalat ovat moitteettomassa kunnossa. Noble Boy kotiutui hyvin, ja se alkoi heti syödä halukkaasti.”

Kuten tallin edellisen tulokkaan Sambuca Knightin myös Noble Boyn ympärille kasataan kimppa.

”Sambuca Knightistä jäi lopulta meille itsellemme vain viiden prosentin osuus. Kimppaan tuli mukaan täysin uusiakin raviharrastajia, ihan akselilta Oulu-Helsinki. Kauppa käy, ja kysyntä tuntuu olevan näille starttivalmiille porukkahevosille kova.”

Ala-Rantalan ravureista Suomessa vahvasti aloittaneella Invincible H.C.:llä on riittänyt vastoinkäymisiä.

”Ruunalta leikattiin jalasta tammikuussa luulastu. Asiat näyttivät jo paremmilta, mutta juhannuksen tienoilla Invincible H.C. alkoi ontua. Vikaa etsittiin ensin väärästä paikasta, mutta sitten päästiin oikeille jäljille. Viime torstaina ruuna leikattiin. Jännekanava tyhjennettiin ja etupolvet tähystettiin. Hevonen on täällä kotona ja voi hyvin, mutta starttaaminen menee ensi vuoden puolelle. Onhan ruunalla vielä kilpavuosia jäljellä, joten ei tässä kiire ole mihinkään.”