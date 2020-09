Viikon vieras: ”Kun tallihommat ärsyttävät, niin mietin, että vaihdan hevoset golfmailoihin”

Parikymppinen Julia Kiukas on maamme menestyneimpiä poniraviurheilijoita. Nyt mikkeliläinen tekee läpimurtoaan myös hevospuolella.

Anu Leppänen

Julia Kiukas on seisonut Young Power-gaaloissa palkintosateessa. Ponikuninkuuksia on hänen talliinsa tullut neljä kappaletta. Lisäksi meriittilistalla on yksi ponikuningatar-titteli.

Julia Kiukas kirjoitti ylioppilaaksi kaksi vuotta sitten. Lukeminen jäi vähiin, kun vielä kirjoituksia edeltävällä viikolla hän oli Ruotsissa PM-poniraveissa kilpailumatkalla.

”Omasta mielestäni onnistuin hyvin kirjoituksissa. C:n paperit sain”, Julia Kiukas sanoo.

Kirjoitusten jälkeen ponit ja hevoset ovat vallanneet koululta jääneen tilan. Aika on kiiruhtanut lailla vainun saaneen vinttikoiran, eikä Kiukas ole hakenut opiskelemaan.

”Just tuossa mietin, että pitäisi laittaa paperit yhteishakuun, mutta taisi taas mennä tilaisuus ohi. Tuumin ympäristöinsinöörin koulutusta, mutta siihen olisi pitänyt kirjoittaa matikka, mitä en tehnyt.”

Muut Kiukkaan mielessä pyörineet koulutusvaihtoehdot ovat olleet sairaanhoitaja ja tradenomi.

”Ne pitäisi suorittaa itsenäisinä verkko-opintoina. Sen verran itseäni tunnen, ettei siitä tulisi mitään. Pyörisin kuitenkin päivät tallilla”, Kiukas naurahtaa.

Se talli sijaitsee vain 20 metrin päässä kotitalon ulko-ovesta. Kiukas kuulee öisin huoneeseensa, miten hevoset kolistelevat karsinoissaan.

”Monesti tekee mieli mennä tarkistamaan, että onko kaikki siellä hyvin. Olen kuitenkin vetänyt rajan siihen, että on parempi nukkua. Jos kerran menee tarkistamaan, menee taatusti toistekin, ja ennen kuin huomaakaan, tekee sen joka yö.”

Kiukkaan asenteesta ja puheesta tulvii täydellinen omistautuminen poneille ja hevosille. Eikö raviala ole vaihtoehto elämänuraksi?

”En mä ravitallille hoitajaksi halua mennä loppuelämäksi. Se on kuitenkin niin rankkaa työtä. Mutta valmentajan ammatti kyllä kiehtoo. Hevoset täyttävät ajatukseni.”

Kiukas asuu lapsuudenkotonaan. Tallissa on kaksi hevosta ja yhdeksän ponia.

”Hevoset ovat Joutuva ja sen varsa Juokseva. Poneista noin puolet on meidän omia ja puolet kilpailuliisingissä olevia”, Kiukas ynnää.

Kiukkaan kotitilalla oli hevosia jo ennen Julian syntymää. Talli pyörii vanhempien ja kolmen siskoksen Julian, Marian ja Sofian voimin.

”Isällä (Ari Kiukas) oli aikoinaan vieraidenkin ravureita treenissä. Mun vanhemmat ovat edelleen raveista kiinnostuneita, mutta eivät ihan yhtä paljon kuin aiemmin.”

Kipinä iski Kiukkaaseen ratsastuksen kautta. Sitten taloon tuli Sofia-siskon kummitädin Heidi Malinin kasvattama Keiju-Prinssi. Pieni shettis muutti kaiken – mutta ei aivan heti.

”Aluksi se oli sellaista, että äiti sanoi: jos ette aja ponilla, viikonlopun ratsastus perutaan. Mutta kun pääsin kilvanajon makuun, niin ratsastus jäi. Siitä on aikaa jo kymmenen vuotta. Viimeksi olen ratsastanut vuosi sitten”, Kiukas muistelee.

Koulussa kaverit eivät olleet hevoshenkisiä.

”Eivät todellakaan. Puhuivat ihan hassuja, kuten hevosten vaunuista, ei kärryistä. Osittain oli hyvä, että hevoselämälle oli koulussa vastapainoa, mutta osittain se ei ollut hyvä. Mua eivät kiinnostaneet kavereiden puheenaiheet, meikit ja muut, ja joskus sitä jäi ulkopuoliseksi.”

Julia Kiukas on ottanut ponien valmentajana huimat 136 voittoa – voittoprosentilla 30. Ohjastajana ykkössijoja on lohjennut ponilähdöistä 88, ja voittoprosentti on tällä saralla vieläkin parempi, 33.

Nyt Kiukas on siirtymässä isompien hevosvoimien pariin. Hänen läpimurtoravurinsa on nelivuotias tamma Juokseva. Vieskerin tytär avasi uransa heinäkuussa Suonenjoella laukkaamalla ja olemalla neljäs. Sen jälkeiset kaksi kisaansa tamma on voittanut varmasti. Maanantaina Juokseva jätti johtopaikalta muut varjoonsa Kuopion Tammasarjassa.

”Tamma on yllättänyt hyvyydellään. Se on treeneissä laiska, eikä siitä saa selvää kuvaa. Juokseva on mun vastuulla, ei sillä ole täällä kotona kukaan muu koskaan ajanutkaan.”

Kiukas kertoo, että Juoksevan omistajaporukka Talli Juokse Vain koostuu kuudesta henkilöstä. Kiukkailla on tammasta 20 prosentin omistus.

”Vilkuilin Kriteriumin karsintojen lähtölistoja sillä silmällä, että mitä varsoja sinne on ilmoitettu. Juokseva oli kyllä maksettu mukaan, mutta en halunnut lähteä tammalla vielä niin kovaan kisaan.”

Juoksevan kaltaisen lahjakkuuden valmentaja on oikea henkilö valaisemaan sitä, että löytyykö nelivuotiaille suomenhevostammoille tarpeeksi omia lähtöjä?

”No, neljä sopivaa lähtöä olen tälle syksylle löytänyt. Kyllä niitä enemmän voisi olla. Joko pelkästään tammoille tai sitten tammahyvityksellä.”

Kiukas jatkaa, että tällä kaudella Juoksevalla tähdätään Varsakunkkuun. Ensi vuoden suuri tavoite on luonnollisesti Villinmiehen Tammakilpa.

Minkälainen on Juoksevan treeniohjelma?

”Ennen sanoin, että meidän poneja treenataan niin kuin hevosia. Juoksevaa treenataan sitten niin kuin poneja. Sillä lasketaan pari kertaa viikossa reippaampaa. Muuten mennään joka toinen päivä sellaista rentoa verryttelyajoa.”

Kiukkaalla on käytössään oma harjoitusrata ja hiittisuora. Kotitallilta Ihastjärveltä on Mikkelin raviradalle matkaa noin 17 kilometriä.

”Harvoin me Mikkelissä hiitillä käydään, ellei sitten pidä testata kengitystä tai jotain sellaista.”

Miten vertaat hevosilla ja poneilla menestymistä toisiinsa?

”Ponikuninkuusraveissa tulleet voitot ovat niitä urani makeimpia, vaikka kyllähän se on Juoksevan kanssa ollut hienoa näyttää, että poniurheilijakin osaa treenata hevosia.”

Onko sitä siis epäilty?

”No, eivät muut kuin minä itse. Välillä meni usko, kun mun hevoset eivät päässeet starttiin. Ravipiireissä mut on otettu tosi kivasti vastaan.”

Kiukas aloitti hevosilla ohjastamisen Juoksevan emällä Joutuvalla. Alku oli räväkkä, kun kauden 2017 kolme kisaa toivat kaksi ykkössijaa.

Tänä vuonna Kiukas ei ole hevosilla kilpaa päästänyt.

”Joutuva aloitti lupaavasti, mutta lopulta jalkavaivat ottivat siitä voiton ja tamman kilpaura loppui. Nyt Joutuva on kantavana Välähdyksestä. Kyllä mä kilpaa vielä hevosillakin ajan, vaikka valmentaminen on enemmän mun juttu.”

”Juokseva on sitten kilpailutilanteessa niin virkeä tapaus, etten ole sillä uskaltanut ajaa. Ajattelin hommata jo tässä vaiheessa tammalle vakikuskin, joka tulee Juoksevalle tutuksi”, kertoo Kiukas taustoja tamman ohjastuspuolesta. Juoksevan uran kaikki startit ovat Jani Ruotsalaisen käsialaa.

Puhe laineilee palkintojen ja lajin kipukohtien puolelle. Miten valveutunut nuori näkee suomalaisen raviurheilun tulevaisuuden?

”Huolissani olen siitä, että kun Veikkauksen tulos putoaa, niin mistä saadaan jatkossa rahat palkintoihin? Mun mielestä palkintotaso on nyt hyvä, kun vain saataisiin se pidettyä tällaisena. Hevosia ja harrastajia pitäisi myös saada lisää.”

Mistä ja miten niitä saataisiin? Entä miten nuorisoa houkuteltaisiin lajin pariin?

”Poniravikerhot, ponikoulut ja ravikoulut ovat avainasemassa. Niitä pitäisi perustaa mahdollisimman moneen paikkaan. Kaikilla tulisi olla tilaisuus kokeilla ohjastamista. Siitä se kiinnostus herää, kaikkihan tykkäävät ajaa hevosella ja ponilla. Monella se kilpaa ajaminen on sitten ratkaiseva seikka, kun valitaan, suuntaudutaanko ratsastukseen vai raveihin vai johonkin muuhun harrastukseen.”

”Helsingin serkku oli kesällä meillä käymässä. Aluksi hän ei uskaltanut ajaa ponilla, mutta sitten kun viimein uskalsi, häntä ei saanut enää kärryiltä pois. Serkku aikoi tulla katsomaan Vermoon meidän starttejakin.”

Kiukas ei ainoastaan puhu, vaan myös tekee asian eteen.

”Meidän kiltit shettikset käyvät Mikkelin raviradan ponikerhoissa ajeluttamassa lapsia.”

Ponikuninkuusravit järjestetään sittenkin myös tänä vuonna. Asiassa on piisanut mutkia kuin kyyn kehossa. ”Ponkkarit” ovat edessä tulevana sunnuntaina Teivossa.

”Kun kuulin, että ponikuninkuusravit perutaan, niin harmitti. Toisaalta koronatilanne oli pahentumassa, eikä hirveänä houkutellut jäädä kilpailupaikkakunnalle yöksi, kun väkeä olisi tullut sinne ympäri Suomen. Tämä yksipäiväinen tapahtuma on poikkeusvuodelle sopiva järjestely.”

Hevoset ja ponit pitävät Kiukkaan kiireisenä. Muille harrastuksille ei liikene aikaa.

”Olen ajatellut, että golf olisi kivaa. Se vaikuttaa mukavan rauhalliselta touhulta. Aina joskus, kun tallihommat ärsyttävät, niin mietin, että vaihdan hevoset golfmailoihin.”

