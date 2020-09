Jan-Olov Persson: "Kylmäveriyhteistyötä huipputasolla pitäisi lisätä Suomenkin kanssa"

Suomenhevosten oikeus osallistua pohjoismaisiin lähtöihin on ollut kuuma peruna jo kauan - samoin kylmäverijalostus. Lauantain Norja-Ruotsi-kylmäveriottelussa kilpailevalla Ruotsin kylmäverikuninkaalla Jan-Olov Perssonilla on ajatuksia teemasta.

Anu Leppänen

Ruotsin kallblodskungen Jan-Olov Perssonilla on vapaamielisiä ajatuksia siitä, kuinka suomenhevoset voisivat olla enemmänkin mukana pohjoismaisessa ravikilpaiujen järjestämisessä ja kylmäverijalostuksessakin.

Lauantaina Färjestadissa ajettava Unionskampen on Norjan ja Ruotsin välinen kylmäverimaaottelu. Kylmäverijalostus maiden välillä on ollut sallittu jo pitkään eli kummankin rotuisilla hevosilla ja hybrideillä on sallittua kilpailla kaikissa ravilähdöissä maiden ikäluokkakilpailuja myöten. Suomenhevonen seisoo samaan aikaan pääosin ulkona kuin lumiukko kilpailutoiminnasta ja jalostuksestakin, tietenkin. Kantakirjan avaaminen suomenhevosillekin olisi sensaatio, mutta siitäkin Perssonilla on mielipiteitä, jotka ovat olleet vallalla jo pitkään, Vieskerin loiston ajoista saakka. Persson on, paitsi kaikkien aikojen menestynein kylmäveristen ravureiden valmentaja, myös Ruotsin kylmäveristen raviyhdistyksen Sleipnerin hallituksen jäsen.

"Kantakirjojen yhdistäminen olisi historiallisten syiden takia kova rysäys", Persson sanoo.

"Teidän suomenhevosella on oma historiansa, ja luulenpa, ettette edes te suomalaiset haluaisi lähteä siihen, vaikka monella tavalla se olisi hyväkin ratkaisu. Sukulinjat käyvät ahtaiksi molemmin puolin Pohjanlahtea. Minä olin jalostamassa Ahokkaan 'Kallen' kanssa suomenhevosta ja Vieskeriä mukaan jo 20 vuotta sitten. Hain erikoislupaa saada astuttaa kaksi tammaani sillä, mutta sitä lupaa ei keskusjärjestöltä tullut. Norjan kylmäverinen on tullut apuun sukujen ahtauteen ja meidän heille, Järvsöfaksista alkaen. Riittää kun hyväksyttää oriin jommassa kummassa maassa, niin sitä saa käyttää kummassa maassa tahansa. Kyllä jalostaminen suomenhevoslinjoihinkin varmasti veisi rotua eteenpäin, siihen uskon. Toteutuuko yhteispohjoismainen rotu ikinä, se on eri asia? Ahtaat sukulinjat syövät ravureiden kehitystä, ja lämminveripuolellakin outrcrossit lyövät läpi aina tasaisin väliajoin. Näin kävisi ja käy myös kylmäveripuolella."

Entä kilpailuyhteistyö, eikö suomenhevoset voisi ottaa mukaan lähtöihin muitta mutkitta - ainakin tavallisiin lähtöihin?

"Minusta kyllä, mutta ei sekään lupa kivutta irtoaisi. Minä lähtisin huipulta liikkeelle. Huippukisoja voisi olla enemmän avoinna kaikille roduille ja niitä voisi kehittää uusiakin. Kaikissa sarjoissa yhteistyö on hankalampi toteuttaa ainakaan muitta mutkitta. Tällä hetkellä Ruotsissa on huolenaiheena norjalaisten valmentajien invaasio. Vuonomaassa pelivaihdot eivät riitä ammattimaisen raviurheilun pyöritämiseen, ja valmentajat siirtävät toimintaansa rajan tälle puolelle. Juuri tälläkin hetkellä ST:n valmentajakurssilla on 10 norjalaisvalmentajaa. Ottaa siihen vielä suomalaisen kylmäverikilpailemisen kohtalosta huolehtiminen päälle tuntuu juuri nyt kovalta. Kuitenkin on ehdoton etu, jos hommassa säilyy kansainvälisyys ja maaotteluhenki. Se luo paremmin kuvaa oikeasta huippu-urheilusta."

"Takavuosinahan Unionskampenia edelsi maaotteluravit, joissa oli suomalaisetkin mukana, mutta nyt tosiaan Norjan asia on ajanut edelle. Kyllä huipulla kaivattaisiin kuitenkin jotain grand circuitin tapaista kiertuetta, jossa kilpailtaisiin kaikissa maissa, ja maailman paras kylmäverinen saataisiin selville joka vuosi kiistatta. Ajettaisiin finaalit vuorovuosin kussakin maassa."

Kuinka Perssonin tallissa menee muuten?

"Ihan hyvin menee. Tallissa on n. 90 hevosta treenissä ja täysi tohina, pitäisi lähteä itsekin ajamaan treeniä taas ihan heti. Kilpailurintamalla on juuri nyt vähän hiljaisempaa ja akkujen latausta, kun ikäluokkakisat alkavat olla ohi. Färjestadissa Unionskampenissa (T75-3 lauantaina) on Bellfaks, joka taistelee hopeasta, kuten muutkin Odd Heraklesin taustalla. Norjalainen on nyt vaan valitettavasti liian kova, eikä se taida hävitä millään, ei ainakaan lauantaina. Bellfaksilla on vauhtia ja kapasiteettia. Jos se onnistuu, se taistelee tosiaan kakkosesta siinä missä muutkin. Nelivuotias Järvsö Mailis (lähtö 12) on hyvä tamma, mutta toistaiseksi, tai ainakin juuri nyt, vähän sellainen, että se sijoittuu, muttei tahdo voittaa."

Ruotsin T75 ajetaan Färjestadissa lauantaina. Ravit alkavat Suomen aikaa kello 15.45. T75 menee kiinni 17.20 ja Unionskampen ajetaan lähtönä seitsemän (75-3) 18.05.

Tässä linkki Ruotsin Travklubben Sleipnerin kotisivulle.