Loveya Fashion siirtyi siitokseen

Terhi Piispa-Helisten

Loveya Fashion on kilpaillut kovien valmentajien käsistä urallaan: kuvan Pekka Korpi, Daniel Redén, Anne Luttinen ja Katja Melkko.

Loveya Fashion (Broadway Hall) päätti uransa reilu viikko sitten Turun kolmossijaan Pekka Korven ohjastamana. Korpi oli myös todella lupaavan uran alun valmentaja, mutta sen jälkeen Loveya, 7, on varsonut Muscle Hillistä, kilpaillut Anne Luttisen sekä Katja Melkon valmennuksesta ja palannut siis takaisin Korvelle. Tamma on toista kertaa kantavana elämässään, nyt Propulsionista.

Pääset tästä Loveya Fashionin uran tietoihin.

Loveya Fashionin on koko Suomen ajan omistanut No Limit Stable Hyvinkäältä. Amerikassa syntynyt ja Ruotsin rekisterissä oleva tamma meni koelähdön kaksivuotiaana (20,1) ja ensimmäisen starttinsa, joka päättyi hylkäykseen, kolmen ikäisenä Daniel Redéniltä. Nelivuotiaana se aloitti Suomessa Korvelta neljällä voitolla kuuteen starttiin ja meni mm. uransa neljänteen starttiin täyden matkan kilometriajassa 14,5 johtavan rinnalta Porissa.

Loveya Fashionin emänemä Amour Hall on legendaarista sisarussarjaa, johon kuuluvat mm. oriit Andover Hall, Conway Hall ja Angus Hall sekä supertamma Emilie Cas EL. Amour Hall on edellämainittujen täyssisko. Loveyan emä Love Tactics on puolestaan mm. siitosoriin sekä St Michel -voittajan Amour Amin 09,5 ja melkein 600000 euroa sisko. Näillä sukunäytöillä No Limit Stablen taustalta löytyvät Katri ja Kyösti Lindgren astuttivat tamman jo nelivuotiaana - menestyksekkäästä alusta huolimatta. Seuraavana keväänä syntyi hieno tammavarsa Muscle Hillistä, mutta kyseinen varsa No Limit Hill kuoli traagisesti vuoden ikäisenä tarhaonnettomuudessa.

"Kokeiltiin nyt taas ajaa uudestaan kilpaa, kun Loveya on hyvä hevonen kumpaankin käyttöön", Kyösti Lindgren kertoo.

"Kuitenkin nyt uudella uralla oli vain koko ajan jotain vähän pielessä. Turun startin jälkeen se yski, ja ajateltiin että tämä oli tässä, vaikka jonkun startin olisi sääntöjen mukaan voinut vielä ajaa. Se on kantavana ja keskitytään nyt siihen. Tamma käytettiin keväällä vuorokauden reissulla Korvelta eläinlääkäri Leena Väihkösellä, ja enempää ei tarvittu. Ell. Marjut Stenberg tutki sen Korven tallissa käydessään ihan nappiin, että nyt olisi aika."