Vermon varmat heti rivin alkuunVermon keskiviikon T75-kierros käynnistyy kolmella helposti ennakoitavissa olevalla lähdöllä. Jackpot-rahaa on jaossa reilut 35 000 euroa.
Flaps Out ja Herbie Malibu ottavat juoksut todennäköisesti hallintaansa heti kiihdytyksessä. Ransacker voi ratkaista kilpailun edukseen hyvissä ajoin matkan aikana.
Rivi käynnistyy Marinka Salmisen tallin uuden tähden Flaps Outin komennossa. Kaksi tyylikästä kirivoittoa ottanut ruuna lähtee lujaa ja pystyy johtamaan lähtöä alusta loppuun.
Voitot ovat tulleet selkäjuoksuilla, mutta tyyli ja olemus kielivät siitä, että maililla taktiikka voi olla suoraviivainen. Viimeksi ruuna kiri lopun 10-vauhtia ja näytti upealta.
Ransacker palasi viimeksi kuukauden huililta Jokimaalle ja teki asiallisen suorituksen.
Elina Leinonen ajeli Ransackerilla maltilla porukan hännillä ja viimeisessä kaarteessa ruuna oli vielä joukon jumbona. Terävä kiri kantoi hevosen neljänneksi.
Richard Borgin valmennettava on vahva ja hienossa kunnossa. Ransackerin vahvuudesta saatiin hieno osoitus lokakuun lopussa Vermossa, kun ruuna lopetti kärjen kupeelta kevyesti 13-vauhtia ja voitti helposti.
Vastus on sopiva ja hyvältä paikalta nyt ohjissa olevalla Tino Keväänrannalla on helppo työ laatia voittoisa taktiikka.
Kolmannessa kohteessa Herbie Malibu saa heti kiihdytyksessä tarvittavan edun vastustajiinsa ja hoitaa homman voitokkaasti keulapaikalta.
Neljännen kohteen taistelupari on Vive Wendy ja Mademoisell Comery.
SE-tamma Ranch Kellyn jälkeläinen Vive Wendy voitti ensimmäisen kilpailunsa kärjen rinnalta ja viimeksi voitto irtosi yli kierroksen mittaisella kirillä. Tamma vaikuttaa todella lupaavalta ja ikävästä paikasta huolimatta voittokulku voi jatkua.
Mademoisell Comery ajoi Turussa keulaan puolitoista kierrosta ennen maalia ja karkasi kevyesti muilta 17-vauhtisessa lopetuksessa.
Viidennen kohteen voittaja tulee todennäköisesti takamatkalta. Bigwig Swamp ja Mo Salah ovat rankingin kärjessä, mutta monella muullakin on mahdollisuus napata ykkösrahat.
Kuudennen kohteen suosikeiksi pelataan viimeksi sitkeästi keulasta vastannut Taraori ja erityisesti montessa vakuuttavia juoksuja tehnyt Jazzå.
Parhaat yllättäjät ovat keulaan pyrkivä Onon Nopsavauhti ja hyvässä kunnossa tauolta palannut Villivisa.
Oskar Run, Celsius Evo, Let’s Get It Up ja Fly By Me lukeutuvat viimeisen kohteen suosikkeihin.
Viimeksi pussiin juuttunut Bolt Kronos, jenkkikärryillä parhaat esityksensä tekevä Time Match ja aina rehdisti maaliin saakka kirivä Dorea Frido kannattaa huomioida ainakin leveämmillä lapuilla.
Toto75-vihjeet
Lähtö 1: 2 Flaps Out (1,8)
Lähtö 2: 2 Ransacker (8,5)
Lähtö 3: 1 Herbie Malibu (2,9)
Lähtö 4: 8,10 (4,1)
Lähtö 5: 10,6,11,12,7,9,8 (1,4)
Lähtö 6: 8,5,9,1,3 (4,2)
Lähtö 7: 4,7,5,8,10,6,2 (1,3)
490 riviä x 0,05 euroa = 24,50 euroa
