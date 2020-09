Turun ratamestari Ahtiainen menossa Gävleen töihin

Kuva: Ville Toivonen

Turun ratamestarilla Mika Ahtiaisella on kysyntää naapurimaassakin.

Suomalaisella hevososaamisella ja kaviourien hoitotaidollakin on kysyntää monella suunnalla. Tuorein esimerkki on Turun ratamestari Mika Ahtiainen, 47, jota Gävlen ravirata on värväämässä vastaavaksi ratamestarikseen. Ahtiaisella on ollut kiirettä tänä kesänä ja syksynä, kun hän on hoitanut yhtä aikaa Turun ja Porin rataa sekä ollut mm. Juha Keskimaunun apuna Vermon radan valmistamisessa Finlandia-ajoon ja Derbyyn. Seuraavaksi hän matkustaa Pohjanlahden länsipuolelle Gävleen, joka sijaitsee 165 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen ja on maineeltaan siis Ruotsin nopeimpia kaviouria.

"Torstaina ennen Vermon Derbyä Gävlen radan johtaja Kent Modín soitti ja kysyi, olisinko kiinnostunut työskentelemään heille", Ahtiainen kertoo.

"Tässä on käyty keskustelua mm. sähköpostin välityksellä, ja sovittiin että lähden lomaviikollani Gävleen tekemään rataa heidän 75-raveihin Gävle Stora Prisiin 17.10. Meillä on ensin Turussa PM-ravit 10.-11. päivä. Siitä lähden sitten melko suoraan Ruotsiin, ja se lomaviikko tehdään Gävlen rataa. Tutustutaan paikkoihin ja ihmisiin. Otan sen opintomatkan kannalta. Kuitenkin katsotaan siinä samalla, viihtyisinkö siellä, sekä millaisin ehdoin voisin siellä työskennellä? Kaikki selviää aikanaan, mutta ammatillisesti tilaisuus on tietysti hirmu mielenkiintoinen. Otan tämän puhtaasti ammatin kannalta. Jos meinaa itselleen tästä jonkinlaista urakehitystä tehdä, niin se on tässä ja nyt. Tottakai muutkin asiat vaikuttavat. Turussa on viihdytty hyvin. Kuitenkin on nyt kiinnostavaa käydä ainakin katsomassa, miten asioita tehdään naapurin puolella."

Ahtiainen on ollut Metsämäen ratamestarina vuoden 2016 lopusta alkaen. Sitä edelsivät mm. parin vuoden vastaavanlaiset työt Orimattilan hevoskylässä, ja Ahtiainen on tuttu myös kilvanajon puolelta. Hänellä on 487 starttia ohjastajana ja 22 tolppaa. Tuorein ohjastustehtävä on loppukesältä 2019.