Kriteriumkarsinnat: Magical Princess palasi huimalla tyylillä ja ME-ajalla tasolleen

Juhani Länsiluoto

Pekka Korpi ei jää varjoon, kun ravien isoa rahaa jaetaan. Tiistai-illan kriteriumkarsinnoissa "Kultasormen" valttikortti oli nimeltään Magical Princess.

PÄIVITETTY KAIKKI KARSINTAVOITTAJAT SEKÄ MAGICAL PRINCESSIN TULOS ON MYÖS ME.

Lämminveristen karsinnoissa kysymys kuuluu, löikö Pekka Korpi ja ennenkaikkea valmennettavansa Magical Princess vastustajilleen luun kurkkuun heti kättelyssä? Illan teema oli myös edellisen tämän ikäluokan suurkisan Oulu Expressin epäonnistujien nousu - molemmilla roduilla - ja Magical Princess kuului tähän joukkoon. Tamma piti keulan pintakaasulla. Valjakko sanoi ei Jorma Kontion ja ajokkinsa Sahara Jaeburnin kyseilyille keulapaikasta. Timo Nurmoksen valmennettava haparoi ravinsa kanssa, eikä pystynyt suuremmin haastamaan keulahevosta.

Piikkipaikalla Magical Princess hallitsi mielin määrin ja lisäsi vauhtia tarpeen mukaan. Lopputulos 14,1 on keskipitkällä 2600 metrin matkalla huikea uusi Suomen ennätys ja myös ikäluokan tammojen ME-tulos. Edellinen ME oli samoissa karsinnoissa Nurmoksen tallin Gloria Webin 2017 juoksema 14,3.

Tyyli ME:n saavuttamisessa oli helppo, joten vauhdikkaan Magical Princessin osakkeet ovat korkealla kohti finaalia ja taistelua 112500 euron ykköspalkinnosta kolmas lokakuuta samalla kaviouralla. Toki vastustakin löytyy, kuten illan mittaan nähtiin. Core Catcher kiritti Antti Teivaisen taas omalla valmennettavallaan taustalla finaaliin ja Sahra Jaeburn jäi odottelemaan aikavertailua - kaksi nopeinta kolmanneksi sijoittunutta viidessä karsinnassa pääsee vielä mukaan.

Keula oli valttia, sillä kakkoskarsinnan vei Tuija Irrin valmentama Stonecapes Thor samalta paikalta Olli Koivusen ohjastamana. Sama kaiku oli askelten kolmannessa karsinnassakin, missä muhkea Star Town Kemp karkasi Magical Princessin tyylisesti piikkipaikalta lopussa. Ja Magical Princessin tapaan ruuna oli epäonnistunut Oulussa. Ari Moilanen ohjasti tätä finalistia, ja sen valmentaja on kotiradan Markku Nieminen, Korven tapaan moninkertainen Kriteriumin voittaja.

Sama kaksikko, valmentajana Nieminen - ohjissa Moilanen, vei neljännenkin. Enää ei voitettu keulasta, kun Consalvo rutisti edelle keulan Mask Offin rinnalta. Molemmat menivät finaaliin. Niemisellä oli jo tässä aiheessa plakkarissa kolmaskin finaalipaikka, kun aikansa huippuhevosen Passionate Kempin tytär Betty Roof kiri Stonecapes Thorin voittaman karsinnan kakkoseksi.

Jos oli lämminveristen karsintojen alku upea, oli sokerina pohjalla varsinainen matsi. An-Dorra on ollut poikkeuksellinen lahjakkuus kaksivuotiskaudesta alkaen. Nyt tämä supertamma sai kuitenkin taipua, kun Hannu Laakkosen valmentama Road To Hill kiri vielä lujempaa maalisuoran. Road To Hill on mielenkiintoinen tapaus: maailman ykkössiitosoriin Muscle Hillin pojalla on nyt vasta neljä starttia urallaan, muttei tappiota.

Suomenhevosten karsinnoissa suosikit olivat rautaa, mutta yllätyksiäkin saatiin. Antti Ojanperän tallin kortti tähän peliin, Huisi Hemmo, hoiti ensimmäisen karsinnan kotiin Santtu Raitalan tarjoillessa oriille nappireissun. Mika Mäkelän tallin Elan puolestaan teki vahvan nousun kakkoseksi alkulaukan jälkeen.

Negatiivisia yllätyksiä oli Seppo Suurosen valmennettavien putoaminen ulos finaalipaikoilta. Ensimmäisessä karsinnassa ykkösrata osoittautuoi Maurizolle loukkupaikaksi. Oulu Expressin voittaja laukkasi alussa, mutta vasta toinen hyppy pudotti sen finaalipaikoilta. Toisessa karsinnassa Core pääsi neljännestä sisältä yrittämään - sekin oli startannut ykkösenä. Loppukaarteen laukka pilasi kuitenkin tämän Juvan toivon pelin.

Maurizo voitti Oulu Expressin, kun taas Kinderillä ei ollut Äimärautiolla kaikki kunnossa. Osat vaihtuivat Teivossa, sillä Maurizolle kävi kuin kävi, mutta Hannu Torvinen pääsi kuittaamaan kummisetänsä Aimo Vuorisalon valmentamalla Kinderillä makeasti toisen karsinnan ykköseksi ohi vahvasti puurtaneen ja nyt ravia menneen Ville Kallen. Oulussa jälkimmäinen laukkasi mutta kiri vahvasti kolmanneksi.