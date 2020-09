Tessa Länsimäki on kotiutunut Ruotsiin

Tessa Länsimäen albumi

Yksi Tessa Länsimäen hoitohevosista on 3,3 miljoonan kruunun voittosumman juossut Hevin Boko.

Tessa Länsimäki kotiutunut Ruotsiin mainiosti, sillä tammikuussa tulee täyteen viisi vuotta ruotsalaista hevosenhoitajan elämää.

"Olen kasvanut hevosten parissa, isäni Juha on ollut ammattivalmentajana kohta kolmisenkymmentä vuotta, ja itseasiassa minä olen syntynyt Eskilstunassa isäni ollessa siellä ammattivalmentajana, vajaan puolen tunnin päässä nykyisestä asuinpaikastani Malmköpingistä”, naurahtaa Tessa syyskuisena tiistaiaamuna Teivosta, jossa hän valmistautui menestyksekkäästi Sahara Jaeburnin kanssa Kriterium-karsintoihin.

”En lähtenyt lukion jälkeen suoraan hevoshommiin ulkomaille, vaan olin monta vuotta ravintola-alan hommissa, ja harrastin siinä ohessa raviurheilua. Joni-Petteri Irrin ansiosta tai syystä päädyin Ruotsiin, sillä olin puhunut hänelle aiemmin haaveesta tehdä pieni kiertue eri ravimaissa hevosenhoitajana. Hän minulle soitti, että nyt olisi Nurmoksella töitä tarjolla, ja sillä tiellä sitä ollaan”, kertaa Tessa Ruotsin uran alkua.

"Olen viihtynyt tosi hyvin Timolla, ja lukuun ottamatta lyhyttä työkokeilua Hans-Owe Sundbergilla olen ollut koko Ruotsissa olo aikani Timolla. Minun maailmankiertueeni eri maissa on tällä erää pysähtynyt Ruotsiin” hymähtää Tessa kuitenkin tyytyväisenä elämäänsä ja työpaikkaan.

"Timo on kyllä todella huippu työnantaja, ja työntekijöiden vaihtuvuus ei ole kovin suuri, se kertonee paljon työntekijöiden viihtyvyydestä. Saamme työskennellä hyvin itsenäisesti. Totta kai Timo tekee hiitti- ja valmennuslistat ja ajaa paljon hiittiä, mutta muuten hän ei puutu paljoakaan siihen kuinka me työskentelemme hevosten kanssa. Luotto on molemminpuolista”, kehuu Tessa monivuotista työnantajaansa.

Tessa on hoitanut Nurmoksella olleessaan monia hienoja hevosia, yksi tuoreimmista lupauksista on Hoboken Am joka lukeutuu kolmivuotiaiden tammojen Trav Oaksin eli tammakriteriumin suosikeihin. Mikäli kaikki viisi uransa kilpailua voittanut Hoboken Am voittaa myös lauantaina kuittaa se Premiechansningin ansiosta muhkeat 2,8 miljoonaa kruunua.

"On tosi jännä nähdä kuinka meidän käy lauantaina, tamma on voittanut kilpailunsa periaatteessa treenivarusteissa, joten meillä on aika monta oljenkortta käytettävänämme tulevissa kilpailuissa. Katsotaan mihin ratkaisuihin valmentaja päätyy ennen lauantain koitosta”, pohtii Tessa analyyttisesti ennen Oaks-finaalia.

"Vastus on totta kai ihan eri luokkaa kuin aikaisemmissa kilpailuissa, mutta helpostihan tamma on voittonsa ottanut, karsinnassa Jorma Kontio istui loppukaarteessa tyynenä kärryillä kun muilla oli jo pyynti päällä. Ei me lähdetä lyötynä matkaan. Ja kuten Timo sanoo, onhan se keskimäärin mukavampaa ravivalmentajana voittaa ravilähtö kuin hävitä,” vastaa Tessa naurahtaen kysyttäessä lauantain mahdollisuuksista.

Yksi hienoista ravimuistoista on Readly Expressin Prix d’Amerique -voitto vuodelta 2018.

"Minulla oli Prix d’Amerique -päivänä startissa Evin Boko Prix Helen Johansonissa pääkilpailun jälkeen, ja näin ollen olin valmistelemassa passiani starttiin pääkilpailun aikana. Tallialue oli aivan hiljainen Readly Expressin lähdön aikana, kun seurasin voittoisaa lähtöä TV-monitorista."

"Se tunnelma on painunut mieleeni tosi hyvin, ja kontrasti riehakkaaseen juhlatunnelmaan tallialueella vartti startin jälkeen oli hirvittävän suuri,” muistelee Tessa Readly Expressin arvovoittoa.

Poniraviurheilu loi pohjan raviammattilaisuudelle.

"Aloitin raviurani kuitenkin poneilla, vanhempani tukivat harrastustani ja heillä oli aina aikaa lähteä viemään minua poniraveihin viikonloppuisin. Meille poniraviurheilu oli koko perhettä yhdistävä harrastus, joka opetti paljon hyviä asioita aikuiselämää varten."

"Poniuran jälkeen olen ajanut kilpaa sekä ratsastanut montéa hevosilla. Ruotsiin muuton jälkeen polte kilvanajoon on jäänyt taka-alalle, ja taitaa olla jo kolmisen vuotta siitä, kun viimeksi puin kilpavarusteet päälle,” kertaa Tessa poniuransa ja vanhempiensa tuen merkitystä kehitykselleen.

Ruotsi tuntuu viiden vuoden jälkeen jo kodille.

"Päätin Ruotsiin muutettuani, että minähän opin ruotsin kielen ja pienten alkuhapuiluiden jälkeen se on hallussa. Onhan se paljon helpompi kanssa käydä ruotsalaisten kavereiden kanssa, kun ei tarvitse englantia puhua. Taisi minun olla helpompi opetella ruotsia kuin heidän suomen kieltä”, naurahtaa Tessa.

"Käydessäni Suomessa tätä nykyä, tunnen kuitenkin tietynlaista kaipuuta takaisin Ruotsiin. Minulla on hyvä työpaikka, sosiaalinen ympäristö ja toimiva arki työnkin ulkopuolella. Olen tyytyväinen ihminen tällä hetkellä”, päättää Tessa haastattelun.