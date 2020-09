Marinka Salminen palasi "kotiin" Itä-Helsinkiin

Ville Toivonen

Marinka Salminen on paitsi ravien TV-kasvo, ennen kaikkea hevosnainen. "Uudessa elämässään" hän tulee viettämään pääkaupunkiseudulla ja Vermossakin entistä enemmän aikaa.

Itä-Helsingistä Salminen on kotoisinkin, ja Melmas-talli Östersundomin lähellä nykyään Helsingin alueella on hänelle tuttu jo nuoruudesta. Salmisen vuorokauteen on sivusta seuraten mahtunut aina enemmän tunteja, kuin meidän muiden. "Uusi elämä" sisältää tallimestarin työn, tv-työn, ravien äänityöläisen menot, oman perheen, johon kuuluu mies Jaakko Salminen, pariskunnan kolmevuotias tytär Peppi, rouvan edellisestä liitosta oleva Oiva-poika, 16, sekä omat hevoset kestomenestyjä Luxorious Lord, koelähdön mennyt oma kasvatti Don't Let Me Down plus Martti-poni. Lisäksi muualla on kasvamassa kesällinen ori Bumbumciao samasta emästä kuin Don't Let Me Down ja samasta isästä, kuin Luxorious Lord (Citation Lindy).

"Yritetään yhdistää jälkimmäisessä kummankin meille tutun suvun parhaat ominaisuudet", laskeskelee monitoiminainen Marinka Salminen.

Salmisen uutta tukikohtaa Melmas-tallia ovat pyörittäneet tähän saakka Marinka Salmisen isä Jukka Massa ja tämän nykyinen vaimo Camilla Melander-Massa, jonka kotitilasta on kyse. Tallitoiminnan ottaa pyörittääkseen Ravirinkeli OY, jossa Marinka on osakkaana ja tallimestarina.

"Tämä oli minulle kuin kotiin palaisi. Hevoset muuttivat lauantaina ja me ihmiset asumme nyt väliaikaisesti kerrostalossa. Jatkossa on tarkoitus muuttaa paikan päälle hevostilalle. Olemme aina puhuneet Jaakon kanssa, että palaamme Orimattilasta joko hänen kotiseudulleen pohjoiseen tai minun kotiseudulleni lähelle Vermoa. Välillä Lappi oli enemmän pinnalla. Kuitenkin jossain vaiheessa tämäkin vaihtoehto tuli esiin isäni perheen kanssa, ja jos sitä tarkemmin ajattelee, tämä on tosi järkevää. Sekä Jaakon, että minun työt ovat olleet koko ajan pääkaupunkiseudulla. Olemme siis kaiken muun ohella kulkeneet Orimattilasta melkein päivittäin molemmat."

"Tämä talli on minulle tuttu jo hevoshommieni alkuvaiheesta -90-luvulta, kun minulla oli tällä tallilla vuokrahevonen, jota kävin ratsastamassa. Ensin ihan tavallista ratsastusta vain. Ensimmäinen hevosemme isällä ja minulla liittyi nykyaikaiseen viisiotteluun, jota harrastin yhdessä vaiheessa. Laune oli viisiotteluliiton hevonen, joka asui Santahaminassa, ja sen sitten ostimme. Äiti harrasti jo aikaisemmin ratsastusta. Isä kyllästyi minua kuljettaessaan vain seisomaan kentän laidalla, ja hänkin opetteli ratsatsamaan. Muutin sitten aikanaan Tuusulaan, missä hevoseni oli vuokrakarsinassa Keijo Hagertilla. Sitä tallia pyörittänyt Esa Aronen tarvitsi apukäsiä tallin pyöritykseen ja minä aloin töihin. Aloimme käydä hiitillä Vermossa hevosten kanssa, ja minulle tapahtui totaalinen hurahtaminen ravihommiin. Oikeastaan minulle on sama, mistä on kysymys, kunhan on kysymys hevosista. Onnellisuuteni tulee siitä, että hepoillani on hyvä olla ja niiden karva kiiltää. Mielellään paikat saavat olla kunnossa siinä ympärillä myös."

Melmas-tallilla on 15 karsinaa, maneesi, kenttä ja laitumia, mutta miten se sopii ravitoimintaan?

"Oikeastaan 14 karsinaa. Se 15. on puolittain varasto ja puoliksi meidän Martti-ponin karsina. Kyllä se sopii ja tulee sopimaan entistä paremmin. Minun on helppo tarttua töihin, kun tallin asiakaskuntakin on jo vakiintunut. Rakennuspiirtäjä-isäni johdolla paikat on laitettu jo ennen meitä hyvään kuntoon. Vierastan sitä, että ollaan eri lajeissa jotenkin kaukana toisistamme. Kaikkia meitä hevosihmisiä yhdistää rakkaus hevoseen. Tallin ratsuihmiset ovatkin ottaneet meidät uudet naamat tosi hyvin vastaan, ja heitä tuntuu kiinnostavan kovasti meidän ravitouhutkin. Toivottavasti saan jonkun uudenkin innostettua tähän rakkaaseen lajiin."

"Ajopaikkoja laitetaan tulevaisuudessa kuntoon: 1000 metrin treenilenkki ja 600 metrin suora ovat suunnitelmissa. Ne tarjoaisivat lisää vaihtoehtoja ratsujen liikutteluunkin. Laitumet ovat hyvät ja uskotaan, että hevoset viihtyvät, oli kyse mistä lajista hyvänsä. Omia hevosia ei ole tarkoitus pitää liikaa, mutta Vermon läheisyys on kilpahevosille iso plussa: 25 minuuttia autolla pääradalle. Luxorious Lordin (110 starttia n. 80000 euroa ja 12,6) ja Don't Let Me Downin (3, koelähtö 22,5, isä Like A Prayer ja emä Suur-Hollola-voittaja Day Cruisen täyssisko) kanssa yritellään. Alkuun tulee käytyä varmasti enemmän Vermossa, ennen kuin ajopaikat valmistuvat. Lisäksi ratsastustreeniä tulee niille takuulla aiempaa enemmän."