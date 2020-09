Huutokauppojen päivä: Second Chance Suomessa ja Kriterium Ruotsissa - molemmat netissä

Suomessa Starinita järjestää iltapäivästä alkaen Second Chance -huutokaupan varsahuutokaupan myymättä jääneille ja muillekin hevosille. Ruotsin Kriteriumhuutokauppaa mennään puolestaan toista päivää - molemmat tapahtuvat nyt netissä.

Anu Leppänen

Varsojen ja muiden myytävien hevosten esittely tapahtuu tänä viikonloppuna lähinnä netistä ladattavilla videoilla tai muilla tiedoilla.

Suomen Hevosenomistajien keskusliiton huutokauppafirma Starinita Oy avaa tänää iltapäivällä kello 16 Second Chance -huutokaupan, jossa myydään mm. Ypäjän varsahuutokaupassa myymättä jääneitä varsoja mutta myös muita hevosia, mm. siitostammoja. Se ei ole ainoa suomalaista raviurheilua koskettava huutokauppa, joka on käynnissä. Ruotsin perinteinen Kriteriumin yhteydessä pidettävä monen sadan varsan huutokauppa jatkuu toista päivää illalla "livenä" netissä kello 19, mutta muutoksena aiempaan kaupatkin tehdään netissä - ei paikanpäällä Solvallassa.

Koronavuosi on muuttanut hevoshuutokauppojen kulttuuria esimerkiksi meillä Pohjoismaissa paljon, mutta hintoja yllättävän vähän, toistaiseksi. Suuntaus on ollut Amerikan tapaan se, että netistä saa ennakkoon enemmän ja enemmän informaatiota varsoista. Esittelyvideot ovat enemmän sääntö kuin poikkeus ja sukutiedot, eläinlääkärin todistukset ja tiedet röntgentutkimuksista näkyvät useimmiten huutokauppojen nettisivuilla. Toki varsoja käydään katsomassa livenäkin, mutta näin epidemia-aikana tuo työ on sälytetty entistä enemmän valmentajille tai muille asiantuntijoille.

Second Chance -huutokaupan hevoset tulevat näkyviin vasta kello 16 ja ovat kaupan myyjän määrittelemän ajan - mahdollisesti koko viikon.

"Varsoja oli puolenpäivän aikaan listalla 10 ja siitostammoja kuusi", järjestelyitä työstävä Hevosenomistajien toiminnanjohtaja Mitja Nummenmaa kertoo.

"Niitä saattaa tulla lisää, ja myyntiin voi laittaa myös starttihevosia tai vaikka varusteitakin. Myös huutokaupan kestäessä voi tulla lisää myytävää - periaatteessa meillä on mahdollisuus pitää kauppaa auki vaikka koko ajan. Näin tietyllä aikavälillä on kuitenkin selvempää, niin asiakkaat tietävät, milloin kauppa on käynnissä."

Pääset tästä Suomen huutokauppasivulle (linkki).

Kriteriumhuutokaupassa torstai-illan aikana myytiin jo kymmeniä varsoja, vaikka moni huudettiin sisäänkin. Suomalaiset toimijatkin olivat mukana pelissä ja saivat osumiakin. Mika Haapakangas osti 200000 kruunulla (+alv) Trixtonin pojan Jacobite Sisun. Roni Paldan huusi 110000 kruunulla Classic Photon tyttären Joanna Sisun, jonka emä Super Model on Suomessa syntynyt, ja se kilpaili Jarno Kauhasen tallista voittaen kuudesti. Super Model on jättänyt Einari Vidgrén Oy:n omistaman tämän kauden StoSprintern-voittajan Grande Diva Sisun (10,4 ja 2,5 miljoonaa kruunua).

Paldanille tuli myös 25000 kruunulla tamma Twist Brodda Scarlet Knightistä. Päivän kalleimmat olivat tammat May Blitz (Bold Eagle) ja Smiley Brodda (Readly Express) 300000 kruunun hinnallaan. Ensimmäisen huusi Menhammarin siittola ja toisen Leif Jansson. Liedon Autovälitykseltä oli myynnissä Queen Evo (Muscle Hill), joka huudettiin sisään 250000 kruunulla. Ruotsin Kriteriumhuutokauppa jatkuu yhteensä viisi päivää.

Pääset tästä Kriteriumhuutokaupan sivulle (siitä löytyvät etusivun näkymästä myytävät hevoset, tulokset alhaalta ja livelähetyskin).