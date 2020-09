Suven Sametti ja Mascate Match odotetut sankarit Lappeenrannassa

Terhi Piispa-Helisten

Suven Sametin rattailla voittajaesittelyssä olivat Tapio Perttunen ja hevosen hoitaja Pinja Kalenius.

Suomenhevosten Villinmiehen tammakilvan kunniataulukko vilisee kovia nimiä. 5-vuotiaiden suomenhevostammojen puolella tauluun saatiin Suven Sametin nimi ylivoimaisen esityksen jälkeen.

Tapio Perttusen ohjastama ja valmentama tamma otti johtopaikan eleettömästi haltuunsa kierroksen juoksun jälkeen ja karkasi loppusuoralla muilta loppusuoralla. Voittajan kilometriaika Maaseudun Tulevaisuuden sponsoroimassa 2100 metrin ryhmäajossa oli 1.27,0. Ykköspalkinto oli 30 000 euroa.

"Kaikilla lähti hevoset kovaa ja meille oli tärkeintä päästä ravilla matkaan. Hevonen on mennyt karsintalähdöstä eteenpäin ja sitä on vähän hoidettukin, iso kiitos kuuluu Tuula Pursiaiselle. Suven Sametti taitaa olla jo viidettä polvea meidän omaa tammasukua", Perttunen kertoi TotoTV:n lähetyksessä.

Siporin ja Suven Säväyksen tyttären on kasvattanut Team 4 Tenoria. Tamman omistajiksi on merkitty Perttuset & Nea ja Pekka. Pekka on Pekka Kairtamo ja Nea hänen vaimonsa. Pekka Kairtamo on mm. Lahden hevosystäväinseuran puheenjohtaja.

"Meitä oli Team neljässä Tenorissa alunperin neljä jäsentä. Mutta muut jäivät pois ja varsan syntyessä mukana olimme enää minä ja Tapsa. Kasvatamme vaimoni kanssa pienimuotoisesti hevosia. Soisi, että muutkin saisivat kokea tällaisia tunteita", Pekka Kairtamo kertaili televisiohaastattelussa.

Toiseksi kiri Riksun Tähti ja kolmas oli Sirpsakka.

4-vuotiaissa lämminverisissä Mascate Matchin voittokulku jatkui eleettömän varmalla voitolla. Pekka Korpi sai ajaa johtopaikalla mieleistään vauhtia ja valjakko vei 52 500 euron ykkösrahat puolivaloilla. Kilometriaika 2100 metrin ryhmäajossa oli 1.13,4. Sillä pääsi leikitellen historian lehdille kovaan seuraan.

"Alussa ja lopussa piti 200 metriä vähän juosta", Korpi tiivisti kuvion juonen.

Mascate Matchin omistaa Raviliiga-Travliiga HIFK, jonka takaa löytyy 1 000 osuuden kimppatalli. Mascate Match on ollut todellinen täysosuma, sillä tamma on voittanut lähes kaiken mahdollisen ja juossut 670 000 euron voittosumman, joka komistunee vielä loppukaudesta. Tuotoista 50 prosenttia lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen tämän vuoden lopussa. Kimpan sääntöjen mukaan yhteisomistus purkautuu tämän kauden lopussa ja hevonen myydään eniten tarjoavalle taholle.

Muscle Massin ja Captivationin tyttären ovat kasvattaneet Punkarin Hevostalli Ky sekä Maini ja Saku Mikkola.

Toiseksi piti matkalla johtavaa seurannut Moonlight Velvet ja kolmanneksi ehti Brave Dame Vivian.

Terhi Piispa-Helisten

Mascate Matchin kelpasi poseerata Pekka Korven ja hoitaja Hanna Rakkolaisen kanssa.