Iivari Nurminen lähtee Haapakankaalle Bergsåkeriin

Anu Leppänen

Iivari Nurminen siirtyy Ruotsiin.

Iivari Nurminen voitti Salamakypärät-finaalin 2018 Northern Trickillä, mutta jäi itse kilpailusarjassa niukasti kolmanneksi Arna Ruohomäen viedessä voiton. Samana vuonna Nurminen edusti Suomea oppilasohjastajien EM:ssä kunnialla ollen kakkonen siinä kisassa. Tällä viikolla nuori mies ohjastaa isänsä Anssi Nurmisen valmennettavia Northern Trickiä Lahdessa torstaina ja The Revenantia Turussa perjantaina. Lähiaikoina tulee kuitenkin muutto Sundsvalliin. Nurminen on sopinut työpaikasta Mika Haapakankaan tallissa Bergsåkerissa.

"Lähtö on puolenkuun maissa - paluulippua ei ole hankittu", Iivari Nurminen myhäilee.

"On ollut puhetta, että saisi ajaa kilpaakin ainakin jonkin verran. Veikko Haapakangas on menossa Ranskaan jossain vaiheessa Jean-Michel Bazírelle, ja häneltä ainakin pitäisi avautua oppilaslähdön ajokkeja. Veikon lähtöajankohta ei kai ole vielä ihan lukkoon lyöty, kun tässä on nyt monenlaisia muuttuvia asioita. Ainakin siinä toivossa lähdetään, että saisi lisää oppia, uusia kokemuksia ja tilaisuuksia ohjastaa kilpaakin."

Mitä työelämään on kuulunut viime aikoina?

"Olin lentoasemalla töissä reilun vuoden, mutta nythän ne hommat ovat aika jäissä. Onni onnettomuudessa, että muutenkin alkoi olla motivaatiota taas hevoshommiin, joten aika kivuttomasti tulee tämä siirto. Olen autellut isän tallilla viime ajat aktiivisesti. Hevoshomma kiinnostaa kyllä ja kilvanajokin, mutta Suomessa kilpailu on kovaa, ja meitä nuoria ohjastajiakin on markkinoilla runsaasti. Tein vielä sen virheen, että ilmoitin meneväni muihin töihin, ja ajot tuntuivat loppuvan siinä kohtaa kuin seinään. Ei sillä, että niitä olisi liiaksi asti ollut muutenkaan."

Pärjäätkö raveissa tällä viikolla?

"Molemmat ajokit tuntuvat hyvältä ja ovat mahdollisia. The Revenantista (pe Turku, lähtö 9) voi tulla ajan mittaan ihan oikea hevonen, Northern Trick (to Lahti, lähtö 4) on jo asiallinen. Revenant parantaa koko ajan. Se oli kipeä viime kisassaan, vaikka ihan ok suorittikin. Uskon että se pystyy nyt menemään 16-alkuisen ajan. Lisäksi siitä varmaan tulee pian aika kova avaajakin, kun emänsäkin oli tosi nopea. Kuitenkin molemmilla on tärkeää, että saisivat sopivat startit, jotka veisivät hevosia ja virettä eteenpäin. Ei niillä mitenkään hampaat irvessä ajeta."